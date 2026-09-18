Miryokefalon zaferi'nin 850. yılı kutlandı

%s Anadolu’nun Türk yurdu olmasını kanıtlayan Miryokefalon Zaferi’nin 850. yıldönümü kutlandı. Program, Denizli’nin Çivril ilçesinde yapıldı. 17 Eylül 1176’da gerçekleşen zafer, bu yıl anıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi katkıda bulundu. Tören, Çivril Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunumu ile başladı.

Başlangıçta saygı duruşu yapıldı. Ardından İstiklal Marşı okundu. Meydandaki törenin ardından program, Çivril Şefkiye Özel Fen Lisesi’nde sürdü. Protokol üyeleri, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Sonrasında Miryokefalon Zaferi’ni anlatan bir film gösterildi.

Bu filmde, zaferin kahramanları hatırlandı. 1176 Derneği Başkanı Doç. Dr. İbrahim Balık, zaferin Türk tarihi açısından önemli bir kırılma noktası olduğunu vurguladı. Etkinliklerin bilimsel ve kültürel önemini belirtti. Bu faaliyetler, toplumsal hafızayı canlı tutma açısından değerlidir.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkmanın mutluluğunu ifade etti. Marım, bu zaferin Anadolu’nun kapılarını açtığını söyledi. Miryokefalon’un mirasını yaşatma amacıyla çalıştıklarını açıkladı.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, savaşın olduğu bölge hakkında farklı görüşlerin olduğunu kaydetti. Çivril Kufi Boğazı tezini bilimsel açıdan desteklemek için bilim heyeti kurulacağını belirtti. Ayrıca bölgedeki yüzey araştırmalarının başlayacağını ifade etti. Araştırmalar sonucunda bir müze kurulması hedefleniyor.

Akademisyenler, araştırmalar yapacak. Vali Köşger, zaferin ruhunu geleceğe taşımak gerektiğini vurguladı. Protokol konuşmalarından sonra hatıra madalyonu ve plaket takdim edildi. Ayrıca yarışmalarda başarılı olan öğrencilere ödüller verildi. Kutlama, halk oyunları ve mehteran takımının gösterileriyle sona erdi.

Kaynak: İHA