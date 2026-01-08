HABER

Avcılar’da metrelerce yükselen dalgalar mendireği böyle aştı

İstanbul Avcılar’da etkili olan lodos nedeniyle metrelerce yükselen dalgalar 4 metre yüksekliğindeki mendireği aştı. O anlar ise kameralara yansıdı.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan lodos etkisini artırdı. Avcılar’da bulunan balıkçı barınağında, yüksekliği 4 metre olan mendireği aşan dalgalar kameralara yansıdı. Lodos’un şiddetini artırması üzerine barınağa gelen balıkçılar, teknelerinin başında nöbet tuttu. Öte yandan barınakta mendireğin yetersiz olduğunu belirten bir balıkçı, "İstinat duvarı yapmadılar. Yarım kaldığı için tekneler kıyıda parçalandı. Durum çok kötü" dedi.

"DURUM ÇOK KÖTÜ"

Teknesinin başında nöbet tutan Hasan Taşkıran isimli vatandaş, "İstinat duvarı vardı yapmadılar. Yarım kaldığı için tekneler kıyıda parçalandı. Durum çok kötü. Teknelerden kırılan parçalar denize gidiyor biz de onları çekiyoruz. Geçen sefer 8-9 tekne kırılmıştı. Şu anda daha tespit edemedik" dedi.

İstanbul
