Dünyanın en ince Android tableti: Honor MagicPad 4 tanıtıldı! İşte özellikleri

Akıllı cihaz pazarındaki incelik ve tasarım yarışı hız kesmeden devam ediyor. Engadget'ta yer alan habere göre teknoloji üreticisi Honor, yakında düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi (MWC) etkinliğindeki tam kapsamlı tanıtım öncesinde yeni tableti MagicPad 4'ü tanıttı.

İŞTE "DÜNYANIN EN İNCE ANDROID TABLETİ"NİN ÖZELLİKLERİ

Paylaşılan teknik detaylara göre Honor MagicPad 4, sadece 4.8 mm kalınlığa sahip. Bu değer, yeni tableti bir önceki nesil olan MagicPad 3'ten tam 1 milimetre daha ince yaparken; Apple'ın 5.1 mm kalınlığındaki iPad Pro modelinden ve Samsung'un Galaxy Tab S11 modelinden ise 0.3 milimetre daha ince bir konuma taşıyor. Cihazın ağırlığı ise 450 gram seviyesinde tutulmuş durumda. Tabletin ön tarafında 12.3 inç büyüklüğünde ve 165 Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekran yer alırken, bu ekrana 9 MP çözünürlüğünde bir özçekim (selfie) kamerası eşlik ediyor. Cihazın arka yüzeyinde ise 13 MP çözünürlüğünde tek bir arka kamera bulunuyor.

Donanım özellikleri tarafında ise cihaz, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alıyor. 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama alanıyla donatılan MagicPad 4, gövdesinin içerisine de 10.100 mAh kapasiteli bir batarya yerleştirmiş durumda. Uzamsal ses için sekiz hoparlörle donatılan yeni tablet yazılım tarafında ise kutudan Android 16 tabanlı MagicOS 10 işletim sistemi ile birlikte çıkıyor.

Dünyanın en ince Android tableti olarak lanse edilen MagicPad 4'ün fiyatı ve çıkış tarihi hakkında ise henüz bir bilgi yok. Ancak MWC'de yeni cihazla alakalı daha fazla bilginin açıklanması bekleniyor.