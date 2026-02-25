HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Dünyanın en ince Android tableti: Honor MagicPad 4 tanıtıldı! İşte özellikleri

Honor, Mobil Dünya Kongresi (MWC) öncesinde dünyanın en ince Android tableti olduğunu iddia ettiği 4.8 mm kalınlığındaki MagicPad 4'ü duyurdu. İşte Honor MagicPad 4'ün özellikleri...

Dünyanın en ince Android tableti: Honor MagicPad 4 tanıtıldı! İşte özellikleri
Enes Çırtlık

Akıllı cihaz pazarındaki incelik ve tasarım yarışı hız kesmeden devam ediyor. Engadget'ta yer alan habere göre teknoloji üreticisi Honor, yakında düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi (MWC) etkinliğindeki tam kapsamlı tanıtım öncesinde yeni tableti MagicPad 4'ü tanıttı.

İŞTE "DÜNYANIN EN İNCE ANDROID TABLETİ"NİN ÖZELLİKLERİ

Paylaşılan teknik detaylara göre Honor MagicPad 4, sadece 4.8 mm kalınlığa sahip. Bu değer, yeni tableti bir önceki nesil olan MagicPad 3'ten tam 1 milimetre daha ince yaparken; Apple'ın 5.1 mm kalınlığındaki iPad Pro modelinden ve Samsung'un Galaxy Tab S11 modelinden ise 0.3 milimetre daha ince bir konuma taşıyor. Cihazın ağırlığı ise 450 gram seviyesinde tutulmuş durumda. Tabletin ön tarafında 12.3 inç büyüklüğünde ve 165 Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekran yer alırken, bu ekrana 9 MP çözünürlüğünde bir özçekim (selfie) kamerası eşlik ediyor. Cihazın arka yüzeyinde ise 13 MP çözünürlüğünde tek bir arka kamera bulunuyor.

Dünyanın en ince Android tableti: Honor MagicPad 4 tanıtıldı! İşte özellikleri 1

Donanım özellikleri tarafında ise cihaz, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alıyor. 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama alanıyla donatılan MagicPad 4, gövdesinin içerisine de 10.100 mAh kapasiteli bir batarya yerleştirmiş durumda. Uzamsal ses için sekiz hoparlörle donatılan yeni tablet yazılım tarafında ise kutudan Android 16 tabanlı MagicOS 10 işletim sistemi ile birlikte çıkıyor.

Dünyanın en ince Android tableti olarak lanse edilen MagicPad 4'ün fiyatı ve çıkış tarihi hakkında ise henüz bir bilgi yok. Ancak MWC'de yeni cihazla alakalı daha fazla bilginin açıklanması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul’dan Sakarya’ya zehir taşıyan iki şahıs tutuklandıİstanbul’dan Sakarya’ya zehir taşıyan iki şahıs tutuklandı
10 milyon TL’lik kaçak bitkisel macun ele geçirildi10 milyon TL’lik kaçak bitkisel macun ele geçirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Android işletim sistemi Honor tablet Mobil Dünya Kongresi android
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

Araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.