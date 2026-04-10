Avcılar’da tokatla başlayan tartışma cinayetle bitti: 1’i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı

Avcılar’da bir kişi, çıkan tartışmada kendisine tokat atan şahsı suç ortağının getirdiği tabancayla vurarak öldürdü. Olaya ilişkin 1’i kadın 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 4 Nisan Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Arancı (46), kendi şirketinde bir süre vakit geçirdikten sonra sohbet etmek için arkadaşı S.Ş.’yi (33) yanına çağırdı. Bir süre sonra iş yerine gelen S.Ş. ile burada alkol aldı. Daha sonra ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Arancı arkadaşı S.Ş.’ye tokat attı. Duruma sinirlenen S.Ş., bir başka arkadaşı O.G.’yi (37) arayarak kendisine bir tabanca getirmesini söyledi. Sercan Ş., tabancayla kendisine tokat atan Arancı’nın bacağına iki el ateş etti ve hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından vurulan Arancı’nın durumunun ağır olduğunu belirledi. Olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Arancı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CİNAYETE İLİŞKİN 1’İ KADIN 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın faillerinin peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin yerlerini ve kimliklerini kısa sürede tespit etti. Şüpheliler; S.Ş., O.G. ve F.Ö., Esenyurt’ta bir adreste yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet 9 mm tabanca ele geçirildi. Silahı kullanan S.Ş.’nin 41 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından 1’i kadın 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

