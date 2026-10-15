AVM’den çıkmaları istendi, otoparkta hayatlarının şokunu yaşadılar!

İstanbul’da etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde hayatı zorlaştırdı. Yağıştan etkilenen noktalardan biri de Sarıyer’de bulunan bir AVM oldu.

AVM’de yemek yediği sırada anons yapıldığını belirten genç kadın, ziyaretçilerden saat 19.30’a kadar alışveriş merkezinden ayrılmalarının istendiğini söyledi. Anonsun ardından AVM’den çıkmak üzere otoparka yönelen kadın, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

OTOPARKI SU BASTI, YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİLER

Otoparka indiklerinde su baskınıyla karşılaştıklarını belirten genç kadın, arkadaşıyla birlikte ilerlemekte zorlandıkları anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, otoparkta biriken su nedeniyle yürümekte güçlük yaşandığı görüldü.

AVM’den ayrılmaları yönünde anons yapılmasına rağmen otoparktaki durum hakkında yeterli bilgilendirme yapılmadığını savunan kadın, araçlarının su altında kalmış olabileceğine dikkat çekti.

AVM YÖNETİMİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşadığı duruma tepki gösteren genç kadın, ziyaretçilere otoparktaki su baskını hakkında neden bilgi verilmediğini sorguladı. Araçlarının zarar görme ihtimali karşısında endişelendiğini dile getiren kadın, AVM yönetiminin bu konuda uyarıda bulunması gerektiğini ifade etti.

"ARABALARIMIZ YÜZME ÖĞRENDİ Mİ?"

Sosyal medyada paylaştığı görüntülerle yaşadıklarını anlatan genç kadın, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Peki, otoparkı su bastığını ve arabalarımızın suyun içinde kalmış olabileceğini neden söylemiyorsunuz? Arabalarımızın yüzme öğrenip öğrenmediğini dışarı çıkınca kendimiz mi kontrol edeceğiz?" dedi.