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İstanbul’dan Fransa’ya uzanıyor: Türk senaristlerin hikâyeleri dünya sahnesinde

Türk senaristlerin hikâyeleri Fransa’da dünya dizi sektörünün karşısına çıkacak. Serial Bridges İstanbul programına seçilecek 6 mini dizi projesi, Series Mania Forum’da uluslararası yatırımcı, yayıncı ve yapımcılara sunulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Series Mania Institute ortaklığında hayata geçirilen programın başvuruları başladı.

İstanbul’dan Fransa’ya uzanıyor: Türk senaristlerin hikâyeleri dünya sahnesinde
Çiğdem Berfin Sevinç

Türkiye’de geliştirilen mini dizi projeleri, uluslararası ortak yapım ve yatırım fırsatları için hazırlanacak. Serial Bridges Istanbul: Uluslararası Dizi Market Hazırlık Programı ile Türk senaristler ve yapımcılar dünya dizi sektörünün profesyonelleriyle buluşturulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Series Mania Institute ortaklığında, m2 Film Lab ve TESİYAP yürütücülüğünde gerçekleştirilecek programın başvuruları başladı. Seçilecek 6 proje, İstanbul’daki atölye sürecinin ardından Fransa’da düzenlenecek Series Mania Forum’da sunulacak.

İstanbul’dan Fransa’ya uzanıyor: Türk senaristlerin hikâyeleri dünya sahnesinde 1

MİNİ DİZİ PROJELERİ İÇİN BAŞVURULAR AÇILDI

Programa, Türkiye’de yaşayan senaristler başvurabilecek. Dijital platformlara ve uluslararası pazara yönelik projelerin tek sezonluk olması, 4-8 bölümden oluşması ve bölüm sürelerinin 25-60 dakika arasında bulunması gerekecek.

Başvurular bireysel veya senarist ekibi olarak yapılabilecek. Yapımcısı bulunan projelerin yapımcıları da program etkinliklerine katılabilecek. Uluslararası süreç İngilizce yürütülecek. Bu nedenle en fazla iki kişiden oluşabilecek ekiplerin en az bir üyesinin ileri seviyede İngilizce bilmesi zorunlu olacak.

Senaristin ve varsa yapımcının daha önce en az bir profesyonel dizi, televizyon veya sinema filminde görev almış olması şartı aranacak. Daha önce senarist olarak profesyonel eser vermemiş yazarlar ise bandrollü kitap veya sahnelenmiş tiyatro eseriyle başvurabilecek.

İstanbul’dan Fransa’ya uzanıyor: Türk senaristlerin hikâyeleri dünya sahnesinde 2

SON BAŞVURU 7 ARALIK! SEÇİLECEK PROJELER OCAK'TA AÇIKLANACAK

Başvuru dosyaları İngilizce hazırlanacak. Dosyada en fazla 5 sayfalık ön proje dosyası (pre-bible), logline, sezon sinopsisi, karakter tanıtımları, hikâye arkları, yaratıcı görüş ve ekip özgeçmişleri bulunacak. Pilot bölüm senaryosu ile tüm bölümlerin kısa özetleri de başvuruya eklenecek.

Başvurular, 7 Aralık’a kadar m2 Film Lab üzerinden projenin senaristi tarafından yapılacak. Seçici Kurul, 11 Ocak 2027’de toplanacak. Programa seçilen 6 proje, 12 Ocak 2027’de ilan edilecek.

İstanbul’dan Fransa’ya uzanıyor: Türk senaristlerin hikâyeleri dünya sahnesinde 3

İSTANBUL’DA HAZIRLANACAK, YERLİ YAPIMCILARA SUNULACAK

Seçilen projelerin senaristleri ve varsa yapımcıları, 25-29 Ocak 2027’de İstanbul’da düzenlenecek atölyeye katılacak. Ekipler, uluslararası mentorlarla projelerini geliştirecek.

Atölyede hikâye geliştirme, İngilizce anlatım, hikâyelerin farklı kültürlere aktarılabilirliği, görsel sunum materyalleri ve proje sunumuna hazırlık üzerinde çalışılacak.

Son gün projeler, Sinema Genel Müdürlüğünün davetiyle Türkiye’deki dizi sektörü profesyonellerine sunulacak. Senaristlerin yerli yapımcılarla tanışması ve olası iş birlikleri kurması teşvik edilecek.

İstanbul’dan Fransa’ya uzanıyor: Türk senaristlerin hikâyeleri dünya sahnesinde 4

6 PROJE FRANSA’DA YATIRIMCI VE YAPIMCILARLA BULUŞACAK

Atölyenin ardından 6 proje, 23-25 Mart 2027’de Fransa’da düzenlenecek Series Mania Forum’a taşınacak. Ekipler, forum kapsamındaki özel Türkiye oturumunda projelerini uluslararası dizi sektörü profesyonellerine anlatacak.

Senaristler ve varsa yapımcılar; yabancı yatırımcı, yayıncı ve ortak yapımcılarla bir araya gelecek. Bu görüşmelerde projeleri için uluslararası iş birliği ve ortak yapım fırsatlarını değerlendirebilecek.

Her proje ekibinden en fazla iki kişinin foruma katılımı program kapsamında sağlanacak. Yapımcısı bulunmayan projelerde ise senarist ekibinden bir temsilci katılabilecek.

Program, Türkiye’de üretilen özgün hikâyelerin uluslararası dolaşımını güçlendirmeyi ve Türk senaristlerle yapımcıları dünyanın önde gelen dizi profesyonelleriyle buluşturmayı hedefliyor.

İstanbul’dan Fransa’ya uzanıyor: Türk senaristlerin hikâyeleri dünya sahnesinde 5

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Fransa
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