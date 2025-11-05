HABER

Avrasya Tüneli girişinde zincirleme kaza!

İstanbul'da Avrasya Tüneli girişinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Üç aracın karıştığı kazada, çarpmanın etkisiyle bir hafif ticari araç devrildi.

Avrasya Tüneli girişinde zincirleme kaza!

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-100 Karayolu Avrasya Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şerit değiştiren Ömer Canpolat yönetimindeki hafif ticari araç, Cevat Çiçek idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen hafif ticari araç, kayarak önünde seyreden Dilek Ergener yönetimindeki otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan biri çocuk üç kişi yara almadan kurtuldu.

Üç araçta da maddi hasar meydana gelirken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Kaynak: DHA

Haber Gönder Haber Gönder
