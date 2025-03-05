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Avrupa Birliği üyesi olmayan vatandaşlara yeni sistem! Artık giriş-çıkışlar da elektronikleşecek

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.03.2025 16:42
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin İçişleri Bakanları, AB dışı ülkelerden Schengen bölgesine seyahat edenlerin giriş ve çıkışlarının dijital olarak kayıt altına alınmasını sağlayacak Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'nin (EES) aşamalı olarak başlatılmasını onayladı.

Avrupa Birliği üyesi olmayan vatandaşlara yeni sistem! Artık giriş-çıkışlar da elektronikleşecek

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Polonya'da bir araya gelen AB ülkelerinin İçişleri Bakanları, üye ülkelerin EES'yi 6 aylık süre zarfında aşamalı olarak uygulamaya koymalarını sağlayacak bir yönetmelik üzerinde anlaştı.

Yeni plana göre, ilk 60 gün boyunca üye ülkeler, yeni sistemi biyometrik işlevler olmadan çalıştırabilecek ancak 3 ayın ardından sınır geçiş noktalarının en az yarısında yeni sistemi kullanmak zorunda kalacak.

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BİLGİLER ELEKTRONİK SİSTEMDE OLACAK

AB'ye girişlerde yeni sisteme 6 aylık geçiş sürecinin sonuna kadar seyahat belgeleri elden damgalanmaya devam edecek ancak bu sürenin sonunda tüm bilgiler elektronik sistemden yürütülecek.

Yönetmelik, sistemi aşamalı olarak uygulamak isteyenlerin bunu yapmasına, diğerlerinin ise ilk günden itibaren sistemi tam olarak uygulamaya başlamasına olanak tanıyacak.

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TARİH BEKLENİYOR

Sistemin aşamalı olarak devreye sokulması için herhangi bir başlangıç tarihi belirlenmezken yönetmeliğin, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) onaylanıp yürürlüğe girmesinin ardından AB Komisyonu tarafından bir tarih belirlenmesi bekleniyor.

Polonya İçişleri Bakanı Tomasz Siemoniak, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Polonya'nın, güvenlik konularına odaklanan AB Konseyi dönem başkanlığı sırasında, dış sınırlarımızın kontrolü ve korunması konusunda böylesine önemli bir ilerleme kaydedilebilmiş olmasından büyük memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı.

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ELEKTRONİK GİRİŞ-ÇIKIŞ SİSTEMİ (EES)

EES ile AB üyesi bir ülkede, kısa süreli kalışlar için seyahat eden AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş ve çıkışları, pasaport bilgileri, parmak izleri ve yüz görüntüleri dijital olarak kaydedilecek.

Yeni sistemle Şengen bölgesine düzensiz girişlerin kontrol edilmesi ve bunlarla mücadele edilmesi amaçlanıyor.

Normalde 10 Kasım 2024 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan yeni sistem, birçok kez üye ülkelerin altyapılarının henüz hazır olmaması gerekçesiyle ertelenmişti.

(AA)

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