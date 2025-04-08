Avrupa'da bu iddia endişe yarattı! "ABD geri çekecek"

NBC’ye konuşan ve tartışmalardan bilgisi olan 6 ABD’li ve Avrupalı yetkiliye göre, ABD yönetimi Doğu Avrupa’dan 10 bin askerini geri çekmeyi tartışıyor.

Söz konusu yetkililer, eski Başkan Joe Biden döneminde, Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra 2022’de Rusya’ya karşı Ukrayna sınırındaki ülkelerin savunmasını güçlendirmek için konuşlandırılan 20 bin ABD askerinin yarısının geri çekilmesinin değerlendirildiğini savundu.

Romanya ve Polonya’da bulunan 20 bin askerin yarısının geri çekilmesi için ABD yönetimi içinde tartışmaların devam ettiğini belirten yetkililer, Pentagon’un bu öneriyi kabul etmesi halinde, ABD’nin uzun yıllardır müttefiki olan Avrupa’yı Rusya tehdidine karşı yalnız bırakma endişesi oluşturacağı yorumlarına dikkati çekti.

POLONYA İDDİALARI REDDETTİ!

Öte yandan Polonya'nın PAP haber ajansına göre, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ziyarette bulunduğu Estonya'nın Tallinn kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede bulunan ABD askerlerinin geri çekileceği iddialarını yalanlayarak askerlerin ülke içinde farklı yerde konuşlanmak için yer değiştirdiğini belirtti.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'li askerlerin Polonya'da kalacağını duyurarak NATO'nun Washington zirvesinde alınan kararı doğrultusunda, Jasionka bölgesinde bulunan ABD askerleri yerine Norveç, Almanya, İngiltere, Polonya ve diğer müttefik ülkelerin birliklerinin buraya konuşlanacağını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Avrupalı müttefiklerinin kendi savunmaları için daha fazla sorumluluk almaları istediğini defalarca belirtmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de geçen ay Brüksel’e yaptığı ilk yurt dışı seyahatinde, "Açık stratejik gerçekler, ABD'nin öncelikle Avrupa'nın güvenliğine odaklanmasını engelliyor." ifadesini kullanmış, bunun yerine, ABD'nin güney sınırını güvence altına almaya ve Çin'e karşı koymaya odaklanacağını kaydetmişti.

Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra Rusya’ya karşı NATO’nun doğu kanadını güçlendirmek için Biden yönetimi Romanya ve Polonya’da ABD askeri varlığını 20 bine çıkarmıştı.

NATO kapsamında ABD’nin Avrupa genelinde konuşlanmış yaklaşık 80 bin askeri bulunuyor.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır