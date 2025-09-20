Avrupa'da kaos! Sistemler çöktü uçuşlar durma noktasına geldi... Siber saldırı sonrası art arda açıklamalar

Avrupa'daki bazı havalimanlarında kaos yaşanıyor. Check-in ve biniş sistemlerini hedef alan siber saldırı, uçuşlarda ciddi aksamalara yol açtı. Londra, Berlin ve Brüksel'den gelen haber dünya kamuoyunda gündem oldu.

LONDRA VE BRÜKSEL'DEN AÇIKLAMALAR GELDİ

ABD merkezli CNN'in haberine göre Londra Heathrow Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, sistemlerdeki siber saldırı nedeniyle teknik aksaklıklar yaşandığı belirtildi. Açıklamada yolculara gecikmeler yaşanabileceği uyarısında da bulunuldu.



(Arşiv Fotoğraf)

Brüksel Havalimanı da yaptığı duyuruda saldırı sonrası otomatik sistemlerin çalışmadığını, manuel check-in ve biniş uygulamasına geçildiğini bildirdi.

BERLİN HAVALİMANI DA SALDIRIDAN ETKİLENDİ

Benzer durum Berin'de de yaşandı. Berlin Havalimanı, Avrupa genelinde yaşanan sistemsel sorun olduğunu ve check-in noktalarında uzun beklemeler yaşandığını duyurdu.

UÇUŞ BİLGİLERİNİN TEYİT EDİLMESİ UYARISINDA BULUNULDU

Almanya’nın en büyük havalimanı Frankfurt’un saldırıdan etkilenmediği açıklanırken, Zürih Havalimanı da operasyonlarda herhangi bir sorun yaşanmadığını bildirdi. Yetkililer, uçuşu olan yolculara havalimanına gitmeden önce uçuş bilgilerini havayolu şirketlerinden teyit etmeleri konusunda uyarıyor.