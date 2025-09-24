HABER

Avrupa havalimanlarına siber saldırı düzenlenmişti! İngiltere'de bir kişi gözaltına alındı

Avrupa'nın büyük havalimanlarına geçen hafta düzenlenen ve etkileri birkaç gün devam eden siber saldırının ardından İngiltere'de bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İngiltere Ulusal Suç Ajansı'ndan (NCA) yapılan yazılı açıklamada havalimanlarına biniş sistemleri hizmetleri sağlayan Collins Aerospace adlı ABD merkezli şirkete yönelik siber saldırıyla ilgili inceleme yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, 19 Eylül'deki siber saldırı nedeniyle Avrupa'nın bazı büyük havalimanlarında ve Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda seferlerin aksadığı hatırlatıldı.

NCA ve Thames Valley Polisine bağlı Güneydoğu Bölgesi Organize Suçlarla Mücadele Biriminin (SEROCU) işbirliğiyle bir operasyon yapıldığı kaydedilen açıklamada, "NCA ve SEROCU, dün akşam, 40'lı yaşlarında bir erkeği, Bilgisayarın Kötüye Kullanımı Yasası'nda belirtilen suçları işlediği şüphesiyle gözaltına aldı." ifadesi kullanıldı.

Şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen NCA Ulusal Siber Suçlarla Mücadele Birimi Müdür Yardımcısı Paul Foster, "Bu olayla ilgili inceleme henüz erken aşamalarda ve hala devam ediyor. Siber suçlar tüm dünyayı tehdit ederken İngiltere'de de ciddi aksamalara neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yer alan büyük havalimanlarındaki uçuşların check-in ve biniş sistemine yapılan siber saldırı nedeniyle 19 Eylül'de aksamalar yaşanmıştı.

Brüksel, Berlin ve Londra'daki havalimanlarını etkileyen siber saldırının Collins Aerospace şirketine yönelik olduğu belirtilmişti.

Siber saldırının etkileri 22 Eylül'e kadar devam etmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

