HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Rusya: Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'da askeri unsurları vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör" eylemlerine karşı Ukrayna'da askeri unsurları vurduklarını duyurdu.

Rusya: Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'da askeri unsurları vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'ya yönelik faaliyetleri konusunda bilgi paylaşıldı.

Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, "Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelere, bunların çalışmasını sağlayan enerji unsurlarına, askeri amaçlarla kullanılan liman altyapısına yoğun saldırı düzenledi." ifadesine yer verildi.

Saldırının hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil karadan ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği ve 116 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde vurulduğu bildirildi.

İHA SALDIRISI SONUCU RUS BÖLGELERDEKİ BİNALAR HASAR GÖRDÜ

Rusya'nın Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgedeki bir okulun ve bazı binaların hasar gördüğünü kaydetti.

Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov da Telegram hesabından bölge üzerinde 29 İHA'nın düşürüldüğünü bildirerek "Çok katlı bina hasar gördü. Binada çıkan yangın söndürüldü. Can kaybı yok. İHA parçaları bölgedeki bir sanayi alandaki işletmeye de düştü. Ciddi hasar yok." ifadelerini kullandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esenyurt'ta kuyumcu çetesi paniği! Telefonla tehdit, reddedilince kurşun yağdırdılarEsenyurt'ta kuyumcu çetesi paniği! Telefonla tehdit, reddedilince kurşun yağdırdılar
Bahçeli'den Barzani'nin Cizre ziyareti sonrası dikkat çeken çıkış! "Ben elbette bozkurtum"Bahçeli'den Barzani'nin Cizre ziyareti sonrası dikkat çeken çıkış! "Ben elbette bozkurtum"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna savaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.