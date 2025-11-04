HABER

Avrupa'nın göbeğinde kule faciası: Tüm İtalya'yı panikletti! Roma'da film gibi kurtarma operasyonu

İtalya'nın başkenti Roma'da facia yaşandı. Orta Çağ'dan kalma "Torre dei Conti" kulesindeki çökmeler panikletti. Bir işçi saatlerce içeride mahsur kaldı. Sağ çıkarılan işçi hastanede yaşamını yitirdi. Kuleden ve kurtarma operasyonundan korkutan görüntüler geldi. Başbakan Meloni de yaşananlara sessiz kalmadı.

İtalya, "Torre dei Conti" faciasını konuşuyor. Önümüzdeki yıl ziyarete açılmaya hazırlanan ve restorasyon sürecinde yer alan kulede iki çökme yaşandı. İtfaiye ekipleri içeride mahsur kalan işçiyi güçlükle çıkardı ancak acı haber geldi.

Avrupa nın göbeğinde kule faciası: Tüm İtalya yı panikletti! Roma da film gibi kurtarma operasyonu 1

FİLM GİBİ KURTARMA OPERASYONU

Başkentin merkezindeki Fori Imperiali Bulvarı'na bakan ve 13. yüzyılda inşa edilen "Torre dei Conti" kulesinde restorasyon çalışmaları devam ederken, bir kısımda yaşanan çökme hadiseleri uzun süren bir kurtarma operasyonuna sahne oldu.

Avrupa nın göbeğinde kule faciası: Tüm İtalya yı panikletti! Roma da film gibi kurtarma operasyonu 2

Orta Çağ'dan kalma kulede restorasyon faaliyetlerinde yer alan ve çökmeler yaşandığında kule içindeki enkazda sıkışıp kalan 66 yaşındaki Rumen işçi, arama-kurtarma ekiplerinin yaklaşık 11 saat süren operasyonuyla enkazdan sağ çıkarıldı.

Avrupa nın göbeğinde kule faciası: Tüm İtalya yı panikletti! Roma da film gibi kurtarma operasyonu 3

İtfaiye ekiplerinin, kulenin dar bir camından güçlükle çıkardığı ve itfaiye merdiveniyle indirdiği yaralı işçi, ambulansa konularak Roma'daki 1. Umberto Hastanesine kaldırıldı.

Avrupa nın göbeğinde kule faciası: Tüm İtalya yı panikletti! Roma da film gibi kurtarma operasyonu 4

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, kurtarma operasyonunun ardından olay yerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İşçi enkazdan sağ çıkarıldı. Şimdi bir ambulansta. Temkinli bir teşhis konuldu ve şimdi hepimiz onun hayatta kalmasını umuyoruz. Kendisi artık sağlık çalışanlarımıza emanet." ifadelerini kullandı.

Avrupa nın göbeğinde kule faciası: Tüm İtalya yı panikletti! Roma da film gibi kurtarma operasyonu 5

İtalyan ANSA ajansının hastane kaynaklarına dayandırdığı haberinde, enkazdan sağ çıkarılan Octay Storici isimli Rumen işçini hastaneye geldiği 23.05 sularında kalp krizi geçirdiği, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve yerel saatle 00.20'de yaşamını yitirdiği bildirildi.

Avrupa nın göbeğinde kule faciası: Tüm İtalya yı panikletti! Roma da film gibi kurtarma operasyonu 6

Başbakan Giorgia Meloni, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Roma'daki Torre dei Conti'nin çökmesi sonucu hayatını kaybeden işçi Octay Stroici'nin trajik vefatından ötürü, kendim ve hükümetim adına derin üzüntümü belirtiyor ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bu tarifsiz acı dolu anda ailesinin ve çalışma arkadaşlarının yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Kendisine, hayatını kurtarmak için durmadan ve cesaretle çaba gösteren kurtarma ekiplerine ve tüm görevlilere bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa nın göbeğinde kule faciası: Tüm İtalya yı panikletti! Roma da film gibi kurtarma operasyonu 7

"TORRE DEİ CONTİ" KULESİNDE NELER OLDU?

13. yüzyılda dönemin Papası 3. Innocentius tarafından yaptırılan "Torre dei Conti" kulesi, papalığın gücünü simgelemenin yanı sıra o dönem için savunma maksadı da taşıyordu.

Avrupa nın göbeğinde kule faciası: Tüm İtalya yı panikletti! Roma da film gibi kurtarma operasyonu 8

Söz konusu kule, İtalya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) Kovid-19 sonrası temin ettiği toparlanma fonu çerçevesinde uzun bir süredir kapsamlı restorasyon altındaydı.

Avrupa nın göbeğinde kule faciası: Tüm İtalya yı panikletti! Roma da film gibi kurtarma operasyonu 9

Çökme hadiselerinden önce, kulenin 2026 yılında yeniden ziyarete açılması gündemdeydi.

Tarihi kulede restorasyon çalışmaları sürerken, dün yerel saatle önce 11.30'da daha sonra da itfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu 13.00 civarında olmak üzere iki çökme hadisesi yaşanmıştı.

Avrupa nın göbeğinde kule faciası: Tüm İtalya yı panikletti! Roma da film gibi kurtarma operasyonu 10

İlk aşamada 64 yaşındaki 1 işçi yaralı olarak çıkarılmış, 3 kişi itfaiye merdiveninin yardımıyla kurtarılmıştı.

Roma Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

