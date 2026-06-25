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Avrupa'nın göbeğinde vahşet! "İnsan parçalarından yemek hazırlayıp yedim"

İngiltere merkezli The Sun'a göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yaşayan bir hastane hademesinin evinde yapılan aramada insan kalıntılarından oluşan dehşet verici bir koleksiyon ortaya çıkarıldı. İnsan vücut parçalarına ilgi duyduğunu itiraf eden şüphelinin, bazı parçaları pişirip yediğini söylediği belirtildi.

Avrupa'nın göbeğinde vahşet! "İnsan parçalarından yemek hazırlayıp yedim"
Mustafa Fidan

Budapeşte'de 30 yaşındaki bir hastane hademesinin evinde yapılan aramada çok sayıda insan kemiği, beyin ve kavanozda muhafaza edilen bir kalp bulundu. Mezarlıklardan ve iş yerinden çaldığı parçalarla yemek yaptığını itiraf eden şüphelinin kan itirafları kan dondurdu.

Avrupa nın göbeğinde vahşet! "İnsan parçalarından yemek hazırlayıp yedim" 1

EVİNDE İNSAN KALINTILARINDAN OLUŞAN KOLEKSİYON BULUNDU

The Sun'ın haberine göre, 30 yaşındaki hastane hademesinin Budapeşte'deki dairesinde yapılan aramada bavullar içinde saklanan kemik yığınları, deri parçaları ve çeşitli insan kalıntıları ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüphelinin evindeki cam vitrinde bir insan kafatasının sergilendiğini tespit etti. Yetkililer ayrıca bir kavanoz içinde muhafaza edilen kalp buldu. Organın insan mı yoksa hayvan kökenli mi olduğunun belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi.

Avrupa nın göbeğinde vahşet! "İnsan parçalarından yemek hazırlayıp yedim" 2

KAFATASLARI, BEYİN VE YÜZ DERİSİ ELE GEÇİRİLDİ

Habere göre, evde ele geçirilen materyaller arasında birden fazla kafatası, eksiksiz bir alt bacak, bir el, bir beyin ve korunmuş yüz derisinden yeniden oluşturulan bir insan yüzü de yer aldı. Budapeşte'deki bir hastanede görev yapan hademenin hem iş yerinde hem de evinde insan vücut parçaları sakladığı yönündeki ihbar üzerine polis soruşturma başlattı.

Avrupa nın göbeğinde vahşet! "İnsan parçalarından yemek hazırlayıp yedim" 3

CESET PARÇALARINI MEZARLIKLARDAN ÇIKARDIĞI İDDİA EDİLDİ

The Sun'ın aktardığına göre şüpheli, insan vücut parçalarını yaptığı iş sırasında elde etmekle ve Macaristan ile Slovakya'daki terk edilmiş mezarlıklardan ceset çıkararak toplamakla suçlanıyor. Anatomi ve patolojiye yoğun ilgi duyduğu belirtilen zanlının, bu ilgisini ailesi ve yakın çevresiyle açıkça paylaştığı ifade edildi.

Avrupa nın göbeğinde vahşet! "İnsan parçalarından yemek hazırlayıp yedim" 4

"PARÇALARDAN YEMEK HAZIRLAYIP YEDİM"

Şu anda insan kalıntılarını yasa dışı şekilde kullanma şüphesiyle gözaltında tutulan şüpheli, sorgusunda ceset parçalarını topladığını kabul etti.

Avrupa nın göbeğinde vahşet! "İnsan parçalarından yemek hazırlayıp yedim" 5

Müfettişlere insan anatomisine özel bir ilgisi olduğunu söyleyen zanlının, polise verdiği ifadede insan vücut parçalarına karşı özel bir merak duyduğunu ve bu parçalardan çeşitli yemekler hazırlayarak tükettiğini anlattığı belirtildi. Yetkililerin ele geçirilen kalıntıların kaynağını ve olası suç bağlantılarını araştırmaya devam ettiği bildirildi.

Avrupa nın göbeğinde vahşet! "İnsan parçalarından yemek hazırlayıp yedim" 6

25 Haziran 2026
25 Haziran 2026

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Macaristan şiddet
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