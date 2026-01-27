HABER

Avrupa ülkesi sosyal medya yasağı için harekete geçti! Tespit edilen hesaplar kapatılacak

Dünya genelinde gençleri ve çocukları dijital dünyanın zararlarından koruma adına alınan önlemler büyüyor. Bu kapsamda Fransa'da 15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren karar Meclis'ten geçti. Ülkede yeni kuralların uygulamaya geçmesi ile birlikte 15 yaş altı çocuklara ait olduğu tespit edilen hesaplar kapatılacak.

Enes Çırtlık

Çocukların sosyal medyaya maruziyeti ve bunun ruh sağlığı üzerindeki etkileri birçok ülke tarafından ele alınıyor. Avustralya’nın geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren 16 yaş altına yönelik yasağının ardından bu kez bir düzenleme haberi Fransa'dan geldi.

FRANSA'DA 15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI

NTV'de yer alan habere göre; Fransa'da meclis, 15 yaş altına sosyal medya yasağı için kapsamlı bir yasa tasarısını görüştü. Tasarıda liselerde telefon kullanımının yasaklanmasının da dahil olduğu birçok madde var.

Tasarının Şubat ortasında Senato'ya gelmesi ve onaylanması bekleniyor. Son onaylar da tamamlandıktan sonra 2026 eğitim-öğretim yılında yeni kurallar uygulanacak ve 15 yaş altı çocuklara ait olduğu tespit edilen hesaplar kapatılacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sosyal medya hesabından karara desteğini paylaştı.

AVUSTRALYA'DA YASAKLANDI

Avustralya’da da 16 yaş altına sosyal medya yasağı geçtiğimiz yıl 10 Aralık'ta yürürlüğe girdi.

Avustralya’da yasağın yürürlüğe girmesinin ardından ilk günlerde 4,7 milyondan fazla hesabın kapatıldığı, kaldırıldığı ya da kısıtlandığı açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Fransa yasak
