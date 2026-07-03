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Avrupa’yı İstanbul’dan dolandırmışlar! Yapay zekalı dolandırıcılık ağı çökertildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli uluslararası dolandırıcılık şebekesinin çökertildiğini duyurdu. Maslak’ta kurulan çağrı merkezi üzerinden Avrupa’daki kişilerin polis, savcı, asker ve banka görevlisi gibi aranarak dolandırıldığı belirlendi.

Avrupa’yı İstanbul’dan dolandırmışlar! Yapay zekalı dolandırıcılık ağı çökertildi
Mehmet Hazar Gönüllü

İstanbul’da yapay zeka destekli yazılımlar kullanarak Avrupa’daki kişileri hedef alan uluslararası dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çekya adli makamlarından gelen bilgi ve belgeler doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada şebekenin çökertildiğini açıkladı. Maslak’taki bir iş merkezinde faaliyet gösteren çağrı merkezinde 80 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu, suç gelirlerinin ise banka hesapları ve kripto varlık platformları üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Avrupa’yı İstanbul’dan dolandırmışlar! Yapay zekalı dolandırıcılık ağı çökertildi 1

AVRUPA’DAKİ MAĞDURLARI HEDEF ALDILAR

Bakan Gürlek’in açıklamasına göre şüpheliler, İstanbul’da kurdukları çağrı merkezi üzerinden Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri aradı.

Şüphelilerin kendilerini polis, savcı, asker ve banka görevlisi olarak tanıttıkları; özellikle Çekya vatandaşları başta olmak üzere çok sayıda kişiyi dolandırarak yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

3 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında İstanbul’da 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon içinde, uluslararası suç organizasyonlarına, siber dolandırıcılık ağlarına ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Çekya adli makamlarınca uluslararası adli yardımlaşma kapsamında iletilen bilgi ve belgeler doğrultusunda; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen soruşturma neticesinde uluslararası bir dolandırıcılık şebekesi çökertilmiştir.

İstanbul’da kurulan bir çağrı merkezi üzerinden yapay zekâ destekli yazılımlar kullanılarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatlarıyla arayan şüphelilerin; çok sayıda Çekya vatandaşını ve Avrupalıyı dolandırarak yüksek miktarda haksız menfaat temin ettikleri anlaşılmıştır.

Maslak’ta bir iş merkezinde faaliyet gösterdiği belirlenen çağrı merkezinde, 80 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu; mağdurlardan elde edilen suç gelirlerinin banka hesapları ve kripto varlık platformları üzerinden transfer edilerek aklanmaya çalışıldığı belirlenmiştir.

Bu kapsamda İstanbul’da eş zamanlı 3 ayrı adrese operasyon düzenlenmiş; suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulmuştur.

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu başarıyla icra eden İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum.

Suçla mücadelede ulusal ve uluslararası iş birliğimizi güçlendirerek, hukuk güvenliğini ve kamu düzenini koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Akın Gürlek
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