Avrupalı liderler: "Ukrayna'da barışa giden yol, Ukrayna olmadan kararlaştırılamaz"

Avrupalı liderler ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in gelecek Cuma günü ABD’nin Alaska eyaletinde yapacağı görüşme öncesinde, Kiev’in müzakerelere katılımı ve Ukrayna sınırlarının korunması konusundaki fikirlerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 15 Ağustos Cuma günü ABD’nin Alaska eyaletinde Ukrayna’nın geleceği ile ilgili olarak gerçekleştireceği görüşme öncesinde Avrupalı liderler, ortak bir açıklama yayınlayarak çekincelerini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ortak bir açıklama yayınlayarak, müzakere sürecine Ukrayna’nın katılımını ve uluslararası sınırların güç kullanılarak değiştirilemeyeceği ilkesini vurguladı.

"DİPLOMATİK ÇÖZÜMÜN UKRAYNA’NIN VE AVRUPA’NIN GÜVENLİK ÇIKARLARINI KORUMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’daki savaşı durdurmaya yönelik çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Avrupalı liderler açıklamalarında, "Sadece aktif diplomasi, Ukrayna’ya destek verilmesi ve Rusya’nın yasa dışı savaşını sona erdirmesi için baskı yapılmasını birleştiren bir yaklaşımın başarılı olacağına inanıyoruz. Bu yaklaşımı, Gönüllüler Koalisyonu’nun çalışmaları da dahil olmak üzere, Ukrayna’ya yönelik somut askeri ve mali desteğimizi sürdürerek ve Rusya’ya karşı kısıtlayıcı tedbirler uygulayarak hem diplomatik hem de pratik olarak desteklemeye hazırız. Diplomatik bir çözümün Ukrayna’nın ve Avrupa’nın hayati güvenlik çıkarlarını koruması gerektiği inancını paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA’DA BARIŞA GİDEN YOL, UKRAYNA OLMADAN KARARLAŞTIRILAMAZ"

Çözüm çerçevesinde Ukrayna’ya sağlam ve güvenilir güvenlik garantileri verilmesi gerektiğinin vurgulandığı ortak açıklamada, "Ukrayna’da barışa giden yol, Ukrayna olmadan kararlaştırılamaz. Uluslararası sınırların güç kullanılarak değiştirilemeyeceği ilkesine de bağlı kalmaya devam ediyoruz. Mevcut cephe hattı, müzakerelerin başlangıç noktası olmalıdır" denildi.

ZELENSKİY, AVRUPALI LİDERLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupalı liderlerin Trump-Putin zirvesi öncesindeki ortak açıklamalarını memnuniyetle karşılayarak açıklama nedeniyle Avrupalı müttefiklerine teşekkür etti. Avrupalı liderlerin Ukrayna’da barış yolunun Kiev olmadan çizilemeyeceğine ilişkin açıklamasını değerlendiren Zelenskiy, "Savaşın sona erdirilmesi adil olmalıdır. Ukrayna’nın ve halkımızın yanında duran ve Ukrayna’da barış için mücadele eden herkese minnettarım" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, "Ukrayna olarak, Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Meloni, Başbakan Merz, Başbakan Tusk, Başbakan Starmer, Başkan Ursula von der Leyen ve Cumhurbaşkanı Stubb’ın Ukrayna’da barışa ilişkin açıklamasını kıymetli buluyor ve tam desteğimizi ifade ediyoruz" dedi.
Zelenskiy ayrıca dün yayınladığı bir açıklamada da, Kiev sürece dahil edilmeden alınacak kararların "ölü kararlar" olacağını ve asla işlemeyeceğini ifade etmişti.

ZELENSKİY, ALASKA’YA GİDECEK Mİ?

ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile gerçekleştirilecek görüşmeye Ukrayna lideri Zelenskiy’in davet edilip edilmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapmadı. Beyaz Saray ise daha önce yapılan bir açıklamada görüşmenin üç taraflı olabileceği ihtimaline açık olunduğunu ifade etmişti.

