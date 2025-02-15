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Avrupalı liderler Ukrayna için bir araya geldi! Rakam en az 100 bin: Bu plan üzerinde çalışılıyor

15.02.2025 21:25
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Putin ve Zelenskiy cephesinden de savaşı sonlandırmaya yönelik açıklamalar gelmişti. Avrupa Birliği ise Rusya ile Ukrayna arasındaki barış anlaşmasının uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla Ukrayna'ya en az 100 bin ila 150 asker göndermeyi planlıyor.

Avrupalı liderler Ukrayna için bir araya geldi! Rakam en az 100 bin: Bu plan üzerinde çalışılıyor

Associated Press'in (AP) haberine göre, Aralık 2024'te İngiltere, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Polonya'dan liderler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Brüksel'deki konutunda, Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy ile bir araya gelerek söz konusu planı görüştü.

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EN AZ 100 BİN ASKER İSTEDİ

Zelenskiy'in, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış anlaşmasının uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla en az 100 bin ila 150 bin asker gönderilmesi konusunda ısrarcı olduğu ve hava desteği talep ettiği belirtiliyor.

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"HENÜZ ÇOK ERKEN BİR AŞAMADAYIZ"

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevklur, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında AP'ye konuya dair yaptığı açıklamada "Henüz çok erken bir aşamadayız." dedi.

Pevkur, devam eden çeşitli tartışmalar ve söylentilere rağmen, Avrupalı müttefiklerin bir plan ortaya koymadan önce Ukrayna'daki temas hattının nasıl şekilleneceğini anlamalarının önemli olduğunu söyledi.

Rusya ve Ukrayna cephe hattında tarafların güçlerini "birkaç bine" indirmesi halinde, "Avrupa'nın da orada olması sorun değil" diyen Pevkur, devam eden bir çatışma durumunda asker gönderme fikrinin çok daha zor olacağına işaret etti.

FRANSA: "ÇOK ZORLAMA"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise dün yaptığı açıklamada, büyük bir güç konuşlandırma fikrinin "çok zorlama" olduğunu söyleyerek, "Uygun, gerçekçi, iyi düşünülmüş, ölçülmüş ve müzakere edilmiş şeyler yapmalıyız." ifadesini kullanmıştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer de 13 Şubat'ta, "Belirli kabiliyetlere girmeyeceğim, ancak barış olması halinde Ukrayna için bir tür güvenlik garantisi olması gerektiğini ve İngiltere'nin bu konuda üzerine düşeni yapacağını kabul ediyorum." açıklamasında bulunmuştu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth da bu hafta, yaklaşık 1000 kilometre uzunluğundaki cephe hattına atıfta bulunarak "temas hattının güçlü bir uluslararası gözetim altında tutulmasını" önermişti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Rusya Ukrayna
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