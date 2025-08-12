Avukat, ofisinde tabancayla kendini vurarak intihar etti! Ardında not bıraktı

Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Avukat Erdem Eser, ofisinde tabanca ile kendini başından vurdu. Avukatlık bürosunda silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Eser’in hayatını kaybettiği belirlendi.

İNTİHAR NOTU BULUNDU

Olay yerinde inceleme yapan polis, avukatın masasına bıraktığı intihar notunu buldu. Erdem Eser’in bıraktığı notta, ölümünden sorumlu tuttuğu kişilerin isimleri ve nedenlerini yazdığı öğrenildi. Erdem Eser’in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır