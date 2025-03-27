Avukat Rezan Epözdemir Ahmet Minguzzi'nin davasını aldı! Eleştirilere yanıt geldi: "Mesleki kıskançlık ve hasmane tavırlarla..."

Münevver Karabulut, Nazlı Sinem Erköseoğlu, Pınar Gültekin gibi onlarca kadına şiddet ve kadın cinayeti davasında, Ezgi apartmanı, Rönesans, Rende, Ilgın apartmanı gibi deprem davalarını sosyal sorumluluk projesi olarak gören ve ilgilenen Avukat Rezan Epözdemir şimdi de 15 yaşında Kadıköy bit pazarında katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasına bakacağını duyurdu. Epözdemir olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Epözdemir ayrıca konuyla ilgili gelen eleştirilere de yanıt verdi. İşte tüm detaylar!

"MESLEKİ KISKANÇLIK VE HASMANE TAVIRLA YAPILMIŞ"

Avukat Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirilere yanıt verdi. Epözdemir'in paylaşımı şu şekilde:

"Aşağıda yaptığım paylaşım 300.000'e yakın görüntüleme almış, bir çok beğeni var ve altındaki yorumların % 97'si çok olumlu ve destekleyici mahiyette. Bunlar için ve gösterilen duyarlılık için şükranlarımı sunuyorum.

Tamamı meslektaşımız olan % 3'ü ise reklam yasağına aykırılıktan bahsederek eleştiride bulunmuş. Tabiki her türlü eleştiri çok kıymetlidir ama bu eleştiriler üzülerek söylüyorum tamamen mesleki kıskançlık ve hasmane tavırla yapılmış olup, hakkaniyetli de değildir.

Şöyle ki; Ahmet'in ailesi bize ulaştı, görüşmek istedi, görüştük, dosyasını takip etmemiz için ricacı oldu, biz de canice bir cinayete kurban giden Ahmet hepimizin evladı olduğu için taleplerini kabul ettik ve sonuna kadar hukuki mücadeleyi yapacağız. Gerekli bildirimi de baroya yaptık.

"NE YAPSAYDIK, HAYIR MI DESEYDİK?"

Ne yapsaydık, hayır mı deseydik, bir sosyal sorumluluk örneği göstermesemiydik? Biz mi gidip talepkar olduk?. Hepimizin yüreğini acıtan bu cinayetle ve kaybettiğimiz Ahmet evladımızla ilgili aileden böyle bir talep geldiğinde kayıtsız mı kalsaydık? Bu vicdani midir? Son 16 yıldır Münevver Karabulut, Nazlı Sinem Erköseoğlu, Pınar Gültekin gibi onlarca kadına şiddet ve kadın cinayeti davasında, Ezgi apartmanı, Rönesans, Rende,Ilgın apartmanı gibi deprem davasında onlarca deprem mağdurunun avukatlığını yine ailelerden gelen talep üzerine sosyal sorumluluk projesi olarak yaptık, yapmaya devam ediyoruz ve baroya bildirdik. Deprem yayınlarında yaptığımıza ek olarak, depremde ofisini ve evini kaybetmiş olan kıymetli meslektaşlarımıza, TBB birliği Sayın başkanımızın talebi üzerine yayına bağlanarak meslek içi dayanışma gereği olarak en önemli dayanışmayı biz gösterdik.

"BU YAKLAŞIM ADİL DEĞİL"

Biz mi meslektaşlarımızın sorunlarına kayıtsız kalıyoruz? Bu yaklaşım adil değil. Hayatı boyunca hiçir sosyal sorumluluk projesi yapmamış, hiç bir hak arama mücadelesinde katma değer üretmemiş, meslektaşlarla ilgili yapılan yardım kampanyalarında her nasılsa kendilerine ulaşılamamış bir kaç meslektaşımız, tamamen mesleki kıskançlıkla ve bu dosyaların mağduru olan aileler neden bize gelmiyor hazımsızlığıyla hasmane tavırlarla yorumlar yapıyor.

Bize ulaşıp görüşmek isteyen ailelere arkamızı mı dönelim? Kayıtsız mı kalalım? Biz mi gidiyoruz veya talepkar oluyoruz? Bu nasıl bir kötü kalplilik ve gayri vicdanı yaklaşımdır. Hakikaten çok üzücü. Neyse bir daha bu neviden mesleki kıskançlıkla yazılan sübjektif değerlendirmelere cevap vermeyeceğim. İnşallah buralarda mesleki kıskancıkla yazıp, duyar kasmak yerine bir mağdur ailenin ve depremzede ailelerin hukuk mücadelesinde yanlarında olursunuz. Neyse herkes kendi kalbinin ekmeğini yer... Kalın sağlıcakla"

NE OLMUŞTU?

Kadıköy'deki bit pazarında İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde öğrenim gören 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 18 yaşından küçük şüpheliler B.B. (15) ve U.B.'nin (16) tarafından acımasızca katledilmişti.

Sarsıcı olayla ilgili iddianame hazırlandı ve 2 şüpheli hakkında 18 yıl ile 24 yıl arasında hapis cezası talep edildi.