Avukat Rezan Epözdemir için takipsizlik kararı! "Adalet tecelli etti"

Avukat Rezan Epözdemir hakkında açılan 'casusluk ve Fetö'ye yardım' davalarından takipsizlik kararı aldığını açıkladı. Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi niyetli olarak eleştiri ve paylaşım yapan herkese hakkımı helal ediyorum, kimseye kırgınlığım yok. Hasmane tavırla ve kötü niyetli olarak sosyal medyada paylaşım yapanlar hakkında, hak arama özgürlüğümü kullanacağım ve gerekli yasal yollara başvuracağım." açıklamasında bulundu.

Avukat Rezan Epözdemir için takipsizlik kararı! "Adalet tecelli etti"
Doğukan Akbayır

Avukat Rezan Epözdemir, 'casusluk ve Fetö'ye yardım' suçlarından hakkında açılan davalarından takipsizlik kararı aldı. Epözdemir kararı sosyal medya hesabından paylaştı.

Avukat Rezan Epözdemir için takipsizlik kararı! "Adalet tecelli etti" 1

"ADALET TECELLİ ETTİ"

Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kamuoyuna;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 08.04.2026 tarih ve 2025/171234 Sor., 2026/51483 K. sayılı kararıyla Casusluk ve Fetö’ye yardım suçlarından hakkımda “Kovuşturmaya Yer Olmadığı” na dair karar, yani takipsizlik kararı verildi. Bir başka anlatımla; hukuk garabeti mahiyetindeki Casusluk ve Fetö’ye yardım isnadının, hukuka aykırı, gerçek dışı ve iftira olduğu yargı kararıyla sabit hale geldi ve adalet tecelli etti.

20 yıldır bir hukukçu olarak bu ülkede başta kadına şiddet ve kadın cinayetleri olmak üzere birçok önemli dosyada hak ve hukuk mücadelesi veriyorum. Aynı zamanda yazılı ve görsel basında, kamuoyunda, kitle iletişim araçlarında bu konuda farkındalık ve fikri takip oluşturmak için uzman hukukçu olarak yayınlara katılıyorum.

"ANNEM VE EŞİM HASTALIĞA TUTULDU"

Bir sabah ancak akli maluliyetleri yerinde olmayan bir müfterinin yazabileceği iftira mahiyetindeki bir ihbar dilekçesiyle, Casusluk ve Fetö’ye yardım gibi benim için onur kırıcı, zul addedebileceğim akla ziyan bir isnatla gözaltına alındım ve 4 gün gözaltında kaldım. Üstelik aynı konuda 4 ay önce “Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığı”na dair karar verilmişken…Akabinde sosyal medyada menfaat karşılığı hareket eden troll organizasyonları ile itibar suikasti ve haysiyet cellatlığına maruz bırakıldım. Bu nedenle üzüntüden annem ve eşim kötü bir hastalığa tutuldu, çocuklarımın psikolojisi bozuldu, ailem ve müvekkillerim mağdur edilerek zulme uğradı.

"YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIM"

İyi niyetli olarak eleştiri ve paylaşım yapan herkese hakkımı helal ediyorum, kimseye kırgınlığım yok. Hasmane tavırla ve kötü niyetli olarak sosyal medyada paylaşım yapanlar hakkında, hak arama özgürlüğümü kullanacağım ve gerekli yasal yollara başvuracağım.

Sürecin başından beri iyi niyet, destek ve dualarını esirgemeyen eşime, aileme, çocuklarıma, sevdiklerime, gerçek dostlarıma ve avukatlarım Bahar Topsakal ile Murat Öksüz’e sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Selam ve saygılar."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Google'da açıkladı: Yapay zekânın payı yüzde 75'e ulaştıGoogle'da açıkladı: Yapay zekânın payı yüzde 75'e ulaştı
Ayser Çalık'ta buruk 23 Nisan... Fotoğrafları tellere asıldıAyser Çalık'ta buruk 23 Nisan... Fotoğrafları tellere asıldı

En Çok Okunan Haberler
Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

ÖTV’siz araç alacaklar dikkat: Şartlar değişti!

ÖTV’siz araç alacaklar dikkat: Şartlar değişti!

