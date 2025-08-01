Avukatı duyurdu: Zeydan Karalar için tahliye talebinde bulunuldu

Görevden alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkili için tahliye talebinde bulunduklarını açıkladı.

Ersöz, "Tahliye talepli dilekçede, tutuklamanın şartlarının oluşmadığını, yöneltilen suçlamaların maddi delilinin bulunmadığını, etkin pişmanlıktan faydalanma talebiyle asılsız iddialarda bulunan B.N.’nin beyanlarının Seyhan Belediyesi kayıtlarıyla örtüşmediğini, daratılmış HTS verilerine bilimsel olarak itibar edilmesinin mümkün olamayacağını da açıkladık." dedi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır