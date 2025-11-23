HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Avustralya’da 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı

Avustralya, 16 yaş altı gençlerin Facebook, Instgram, TikTok gibi sosyal medya hesaplarını kapatmayan veya yeni hesap açmalarını engellemeyen şirketlere 50 milyon dolara kadar para cezası uygulanmasını öngören yasağın yürürlüğe konmasına hazırlanıyor.

Avustralya’da 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı

Avustralya’da bir ilk niteliğindeki sosyal medya yasağının yürürlüğe konmasına hazırlanılıyor. Büyük ve küçük tüm teknoloji platformları, Avustralya’daki 16 yaşının altındaki kullanıcıları platformdan çıkaracak ve yeni hesap açmalarını engelleyecek teknik düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Ülkede 10 Aralık’tan itibaren, Avustralya hükümeti tarafından yasak kapsamına alındığı belirtilen platformlar, 16 yaşın altındaki tüm kullanıcıların hesaplarını devre dışı bırakacak. Avustralya hükümetine bağlı, internet ortamındaki kullanıcıların güvenliğine ilişkin çalışmalar yürüten eSafety Komiserliği, platformların 16 yaş altı gençlerin hesap sahibi olmasını engellemek için "makul adımlar attığına" ikna olmazsa, platformlara yaklaşık 50 milyon dolara kadar para cezası uygulanabilecek.

Avustralya’da 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı 1

HANGİ UYGULAMALAR YASAK KAPSAMINDA?

Yasa kapsamında 16 yaşından küçük kullanıcıların erişimine kapatılacak uygulamalar arasında Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube, Reddit, Twitch ve Kick platformları yer alıyor. Çocukların kullanımı için özel olarak düzenlenen YouTube Kids ve eğitim faaliyetlerinde kullanılan Google Classroom uygulaması ile LinkedIn gibi iş platformlarının ise bu yasaktan muaf tutulacağı belirtildi.
Hükümet tarafından yapılan açıklamada, yasağa tabi tutulabilecek platformlarda değişiklikler meydana gelebileceği ve yeni platformların da bu listeye dahil edilebileceği aktarıldı. Avustralya’da yeterince büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu düşünülen hizmetlerin, kendi değerlendirmelerini yapmaları ve eSafety’den açıklama istemeleri istenebilecek ve böylece zaman içinde liste genişletilebilecek.

HESABINI KAPATMASI GEREKEN KULLANICILAR NE YAPABİLECEK?

Facebook ve Instagram, gençlere tüm fotoğraf ve mesajlarını indirip hesaplarını 16 yaşına gelene kadar askıya almanın yanı sıra hesaplarını tamamen silme seçeneğini de sunuyor. TikTok ise kullanıcılara hesaplarını devre dışı bırakma veya silme seçeneği sunacağını ve mevcut içeriklerini arşivleyebileceklerini açıkladı.

Snapchat de geçtiğimiz ay Avustralya Senatosu’nun soruşturmasına verdiği yanıtta, kullanıcıların fotoğraf ve mesajlarını indirebileceğini, hesapların ise kullanıcı 16 yaşını doldurduğunu kanıtlayana kadar devre dışı bırakılıp kilitleneceğini belirtti. Şirket, çocukların 16 yaşına geldiklerinde tekrar etkinleştirebilmeleri için bir "dondurulmuş hesap" özelliği geliştirdiklerini de açıkladı. Snapchat, bu düzenlemenin Avustralya’da 13 ile 15 yaş arasındaki yaklaşık 440 bin kullanıcıyı etkileyeceğini açıkladı. Diğer platformlar ise genç kullanıcı hesaplarıyla ilgili hangi adımları atacaklarına ilişkin henüz bir açıklama yayımlamadı.

Avustralya’da 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı 2

YOUTUBE, YASAK KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

YouTube, yasak kararına tepki göstererek yüksek mahkemeye başvuruda bulunacağını açıklasa da henüz bu yönde bir adım atmadı. Şirket ayrıca, yasağa uyup uymayacağına ilişkin bir açıklama yapmadı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldıSakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı
Gazze'de enkaz altındaki cenazelerin çıkarılıyorGazze'de enkaz altındaki cenazelerin çıkarılıyor

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Avustralya yasak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: 'Tas kafa' çeteler...

Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: 'Tas kafa' çeteler...

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Arjantin Milli Takımı'ndan Türkiye'ye transfer!

Arjantin Milli Takımı'ndan Türkiye'ye transfer!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.