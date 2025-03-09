HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Avustralya'yı Alfred Kasırgası vurdu! 300 binden fazla ev elektriksiz kaldı

Avustralya'yı Alfred Kasırgası vurdu! 300 binden fazla ev elektriksiz kaldı

09.03.2025 16:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’da Queensland eyaletinde 300 binden fazla evin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Avustralya'yı Alfred Kasırgası vurdu! 300 binden fazla ev elektriksiz kaldı

Yetkililer, Avustralya’da Alfred Kasırgası nedeniyle Queensland eyaletinde 300 binden fazla evin elektriksiz kaldığını açıklayarak, bu kesintilerinden en az 750 bin kişinin etkilendiğini tahmin ettiklerini duyurdu.

Başbakan Anthony Albanese, 13 Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) personelinin sert hava koşulları sebebiyle ciddi şekilde yaralandığını belirtti.

Queensland Başbakanı David Crisafulli, yaptığı açıklamada, “Bu Queensland tarihinde bir doğal afet nedeniyle yaşanan en büyük elektrik kaybıdır” ifadesini kullandı.

Meteoroloji yetkilileri ise 700 milimetreye kadar yağmur ve yıkıcı rüzgarların pazartesi gününe kadar devam etmesini beklediklerini bildirdi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Hizan ilçesinin doğal güzellikleri havadan görüntülendiHizan ilçesinin doğal güzellikleri havadan görüntülendi
Samsun'da kumara suçüstü! 4 kişi yakalandıSamsun'da kumara suçüstü! 4 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Avustralya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir günde yüzde 20 zam geliyor! Fiyatlarda şaşırtan farka cevap...

Bir günde yüzde 20 zam geliyor! Fiyatlarda şaşırtan farka cevap...

Arap müşteriyle yolculuk! Taksimetredeki rakam dudak uçuklattı

Arap müşteriyle yolculuk! Taksimetredeki rakam dudak uçuklattı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Son ankette dikkat çeken sonuç! Fark 'yok' denecek kadar az

Son ankette dikkat çeken sonuç! Fark 'yok' denecek kadar az

Belediye Meclisindeki görüntüler tepki çekmişti! CHP'li isim hakkında yeni karar

Belediye Meclisindeki görüntüler tepki çekmişti! CHP'li isim hakkında yeni karar

Üsküdar'daki görüntüler gündem oldu! Kadın-erkek yan yana kılınan namaza inceleme başlatıldı

Üsküdar'daki görüntüler gündem oldu! Kadın-erkek yan yana kılınan namaza inceleme başlatıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.