Avustralya'yı Alfred Kasırgası vurdu! 300 binden fazla ev elektriksiz kaldı

Yetkililer, Avustralya’da Alfred Kasırgası nedeniyle Queensland eyaletinde 300 binden fazla evin elektriksiz kaldığını açıklayarak, bu kesintilerinden en az 750 bin kişinin etkilendiğini tahmin ettiklerini duyurdu.

Başbakan Anthony Albanese, 13 Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) personelinin sert hava koşulları sebebiyle ciddi şekilde yaralandığını belirtti.

Queensland Başbakanı David Crisafulli, yaptığı açıklamada, “Bu Queensland tarihinde bir doğal afet nedeniyle yaşanan en büyük elektrik kaybıdır” ifadesini kullandı.

Meteoroloji yetkilileri ise 700 milimetreye kadar yağmur ve yıkıcı rüzgarların pazartesi gününe kadar devam etmesini beklediklerini bildirdi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır