Avustralya'yı karıştıran olay! Araçlar ateşe verildi, arbede çıktı

BBC'nin haberine göre, ülkenin Kuzey Toprakları eyaletine bağlı Alice Springs kentinde toplanan yaklaşık 400 kişi, 5 yaşındaki Aborjin Kumanjayi Little Baby'yi öldürdüğünden şüphelenilen şahsı darp etti.

ARBEDE ÇIKTI

Olaya müdahale eden güvenlik güçleri ve kalabalık arasında arbede çıkarken, bölgede bulunan polis araçları, ambulanslar ve itfaiye araçları zarar gördü.

Güvenlik güçleri, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

"HALK KENDİ ADALETLERİNİ UYGULAMAYA KARAR VERDİ"

Eyalet polisi Martin Dole, basına yaptığı açıklamada, Kumanjayi Little Baby'yi kaçırıp öldürdüğünden şüphelenilen 47 yaşındaki Jefferson Lewis'in polise teslim olmasının ardından olayların çıktığını belirtti.

Dole, "Lewis'in teslim olmasıyla bölgede bulunan halk, şüpheliye kendi adaletlerini uygulamaya karar verdi." ifadesini kullandı.

