HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Avustralya'yı karıştıran olay! Araçlar ateşe verildi, arbede çıktı

Avustralya'da, 5 yaşındaki Aborjin kız çocuğunu öldürdüğü şüphesiyle bir kişinin gözaltına alınmasının ardından, yüzlerce kişi ile güvenlik güçleri arasında olaylar yaşandı. Olaya müdahale eden güvenlik güçleri ve kalabalık arasında arbede çıkarken, bölgede bulunan polis araçları, ambulanslar ve itfaiye araçları zarar gördü.

BBC'nin haberine göre, ülkenin Kuzey Toprakları eyaletine bağlı Alice Springs kentinde toplanan yaklaşık 400 kişi, 5 yaşındaki Aborjin Kumanjayi Little Baby'yi öldürdüğünden şüphelenilen şahsı darp etti.

ARBEDE ÇIKTI

Olaya müdahale eden güvenlik güçleri ve kalabalık arasında arbede çıkarken, bölgede bulunan polis araçları, ambulanslar ve itfaiye araçları zarar gördü.

Güvenlik güçleri, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

"HALK KENDİ ADALETLERİNİ UYGULAMAYA KARAR VERDİ"

Eyalet polisi Martin Dole, basına yaptığı açıklamada, Kumanjayi Little Baby'yi kaçırıp öldürdüğünden şüphelenilen 47 yaşındaki Jefferson Lewis'in polise teslim olmasının ardından olayların çıktığını belirtti.

Dole, "Lewis'in teslim olmasıyla bölgede bulunan halk, şüpheliye kendi adaletlerini uygulamaya karar verdi." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.