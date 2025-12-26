HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Axios: Trump ile Zelenskiy, barış planını 28 Aralık'ta Florida'da görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 28 Aralık'ta ABD'nin Florida eyaletinde bir araya geleceği ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmaya yönelik barış planını görüşeceği öne sürüldü.

Axios: Trump ile Zelenskiy, barış planını 28 Aralık'ta Florida'da görüşecek

Axios internet sitesine konuşan ABD'li ve Ukraynalı yetkililer, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için bir süredir üzerinde çalışılan barış planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukraynalı yetkililer, Trump'ın 28 Aralık'ta Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde Zelenskiy'i kabul edeceğini, iki liderin burada barış planı üzerinde görüşeceğini söyledi.

Her iki ülkeden yetkililer, ABD ve Ukrayna'nın, barış planın çoğu unsuru üzerinde mutabık olduğunu ifade etti.

ABD'den kıdemli bir yetkili, "Rus ve Ukraynalılarla mümkün olan en ileri noktaya geldik. Son iki haftada geçen yıldan fazla ilerleme kaydettik. Topu kaleye göndermek istiyoruz. Doğru yolda ilerliyoruz." dedi.

ABD'li yetkili, NATO'nun 5. maddesine benzer güvenlik garantileri içeren metni onay için Senato'ya göndermeye hazır olduklarını aktardı.

Beyaz Saray, iddia edilen görüşmeye ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Öte yandan, Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada, "Yakın gelecekte Başkan Trump ile en üst düzeyde bir toplantı yapılması konusunda anlaştık. Yeni yıla kadar birçok şey karara bağlanabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savaş hazırlığı mı? Kuzey Kore tüm dünyaya gözdağı verdi! Herkes bu görüntüleri konuşuyorSavaş hazırlığı mı? Kuzey Kore tüm dünyaya gözdağı verdi! Herkes bu görüntüleri konuşuyor
Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çektiTahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Samsunspor'dan olay yaratan Musaba hamlesi! "İlişkisini fiilen kesmiştir"

Samsunspor'dan olay yaratan Musaba hamlesi! "İlişkisini fiilen kesmiştir"

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.