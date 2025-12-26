Axios: Trump ile Zelenskiy, barış planını 28 Aralık'ta Florida'da görüşecek

Axios internet sitesine konuşan ABD'li ve Ukraynalı yetkililer, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için bir süredir üzerinde çalışılan barış planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukraynalı yetkililer, Trump'ın 28 Aralık'ta Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde Zelenskiy'i kabul edeceğini, iki liderin burada barış planı üzerinde görüşeceğini söyledi.

Her iki ülkeden yetkililer, ABD ve Ukrayna'nın, barış planın çoğu unsuru üzerinde mutabık olduğunu ifade etti.

ABD'den kıdemli bir yetkili, "Rus ve Ukraynalılarla mümkün olan en ileri noktaya geldik. Son iki haftada geçen yıldan fazla ilerleme kaydettik. Topu kaleye göndermek istiyoruz. Doğru yolda ilerliyoruz." dedi.

ABD'li yetkili, NATO'nun 5. maddesine benzer güvenlik garantileri içeren metni onay için Senato'ya göndermeye hazır olduklarını aktardı.

Beyaz Saray, iddia edilen görüşmeye ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Öte yandan, Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada, "Yakın gelecekte Başkan Trump ile en üst düzeyde bir toplantı yapılması konusunda anlaştık. Yeni yıla kadar birçok şey karara bağlanabilir." ifadelerini kullanmıştı.

