Ay'da bir ilk yaşanabilir! Çin'in önerisi umut verdi

Ay’ın sürekli karanlıkta kalan kraterlerinde çalışan keşif araçları, güneş gören yüksek noktalardaki istasyonlardan gönderilen lazer ışınlarıyla çalıştırılabilir.

Öneri, uzun enerji kablolarına veya ağır batarya sistemlerine ihtiyaç duymadan Ay’ın bilimsel açıdan değerli ancak zorlu bölgelerinde keşif yapılmasını hedefliyor.

AY’IN GÜNEY KUTBU NEDEN SEÇİLDİ?

Konsept, yüksek krater kenarlarının neredeyse sürekli güneş ışığı aldığı Ay’ın güney kutbuna odaklanıyor. Yakındaki kalıcı gölgeli kraterler ise sürekli karanlıkta bulunuyor ve önemli miktarda su buzu barındırdığına inanılıyor.

Çin ve ABD, Ay’da kalıcı bir insan ve bilimsel araştırma varlığı oluşturma çalışmalarını yoğunlaştırırken güney kutbu hem NASA’nın Artemis programının hem de Çin’in Chang’e görevlerinin öncelikli hedefi hâline geliyor.

Bölge; uzun süre güneş alan yüksek sırtları ve su buzu barındırdığı düşünülen kalıcı gölgeli kraterleri nedeniyle bilimsel araştırmalar, yerinde kaynak kullanımı ve gelecekteki Ay üslerinin geliştirilmesi açısından önemli görülüyor.

LAZER ENERJİ AĞI ÖNERİSİ

Interesting Engineering'de yer alan habere göre, Çin'deki Harbin Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, hakemli Journal of Deep Space Exploration dergisinde yayımlanan çalışmalarında Ay yüzeyi için tasarlanan lazer tabanlı enerji aktarım ağının optimize edilmiş kurulum yöntemini sundu.

Araştırmacılar ayrıca National Key Laboratory of Laser Spatial Information ve National Key Laboratory of Aerospace Mechanism ile bağlantılı olarak çalışıyor.

South China Morning Post’a göre iki kurum; lazer teknolojileri, uzay sistemleri ve gelecekteki Ay keşif görevlerine yönelik yeni nesil mühendislik alanlarındaki uzmanlıklarıyla Çin’in havacılık ve uzay araştırmalarında stratejik rol oynuyor.

KARANLIK KRATERLERDEKİ ARAÇLARA ENERJİ NASIL AKTARILACAK?

Ay’ın kalıcı gölgeli bölgelerindeki ekipmanlara enerji sağlamak, gelecekteki görevlerin önündeki önemli sorunlardan biri. Bu kraterlerde çalışan keşif araçları güneş panellerinden yararlanamıyor, bataryalar ise uzun süreli keşifler için yeterli dayanıklılığı sunmayabilir.

Önerilen sistemde güneş alan yüksek sırtlara yerleştirilen güneş dizileri lazer ışınları üretecek. Enerji, bu ışınlarla keşif araçlarının üzerindeki alıcılara gönderilecek ve alıcılar ışığı yeniden elektriğe dönüştürecek.

Birbirine bağlı çok sayıda istasyondan oluşacak ağ, keşif araçlarının büyük bataryalar taşımadan enerji sağlanan alanlar arasında hareket etmesine imkân verecek.

İSTASYONLARIN KONUMU İSTATİSTİKSEL MODELLE BELİRLENDİ

Harbin araştırmacıları istasyon yerlerini yalnızca güneş ışığına erişime göre seçmedi. Enerji kapsamasını en üst düzeye çıkarmak ve ağ bağlantısını güçlü tutmak için en uygun kurulum noktaları istatistiksel modellemeyle belirlendi.

Çalışmaya göre lazer aktarım istasyonlarının yaklaşık 100,6 metre kaydırılması, ağın etkili kapsama alanını yüzde 35’ten fazla artırdı. Enerji sağlanan bölgeler de neredeyse tamamen birbirine bağlandı.

Araştırmacılar yaklaşımın kesintisiz ve istikrarlı bir lazer enerji ağı oluşturduğunu belirtti.

SHACKLETON KRATERİ ÇEVRESİNDEKİ VERİLER KULLANILDI

Ekip, sistemi test etmek için gelecekteki Ay görevlerinin en önemli konumlarından biri olarak gösterilen Shackleton krateri çevresindeki verileri kullandı. Veriler NASA’nın Lunar Orbiter Laser Altimeter cihazından elde edildi.

Simülasyonlar, sistemin yaklaşık 4,8 kilometrelik mesafede bile Ay’ın kalıcı gölgeli bölgelerindeki keşif araçlarını çalıştırmaya yetecek enerji sağlayabileceğini gösterdi.

Araştırmacılara göre sonuçlar, gelecekteki Ay araştırma istasyonları ile bu istasyonları destekleyecek enerji altyapısının temelinin oluşturulmasına yardımcı olabilir.