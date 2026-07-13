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Siverek’te pet şişe düzeneğinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda, pet şişe görünümünde özel olarak hazırlanmış düzenek içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Siverek’te pet şişe düzeneğinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Siverek ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, pet şişe görünümünde gizleme amacıyla özel olarak üretildiği değerlendirilen ve gövdesinin alt ile üst kısmı çevrilerek bölmelere ayrılabilen düzenek içerisinde zulalanmış halde 192 gram likit esrar ile iki parça halinde toplam 2,92 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik mücadelenin gençlerin korunması ve toplumun huzurunun sağlanması amacıyla aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Siverek’te pet şişe düzeneğinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa uyuşturucu
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