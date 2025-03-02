HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ay yüzeyinin hayran bırakan görüntülerini çekmişti! Uzay aracı "Blue Ghost" başarıyla Ay'a iniş yaptı

Ay yüzeyinin hayran bırakan görüntülerini çekmişti! Uzay aracı "Blue Ghost" başarıyla Ay'a iniş yaptı

02.03.2025 13:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li şirket Firefly Aerospace'in, toz toplamak ve yüzeyin sıcaklığını ölçmek üzere fırlatılan uzay aracı "Blue Ghost"un başarıyla Ay'a indiği bildirildi.

Ay yüzeyinin hayran bırakan görüntülerini çekmişti! Uzay aracı "Blue Ghost" başarıyla Ay'a iniş yaptı

Şirketin, Texas'taki Misyon Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, uzay aracının otonom olarak Ay'a iniş yaptığı belirtildi.

Blue Ghost uzay aracı, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) için matkap, vakum ve diğer deneyler için malzeme de taşıyor.

10 DENEY YAPACAK

Ay'a ilk misyonunu gerçekleştiren şirkete ait uzay aracı "Blue Ghost"un, Ay'dan toz toplaması ve yüzeyin sıcaklığını ölçerek, gelecekte ay yüzeyinde giyilebilecek kıyafetlerle ilgili araştırmalar dahil 10 deney yapması hedefleniyor.

SpaceX, 15 Ocak'ta, Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Firefly Aerospace'in uzay aracı Blue Ghost ile Japonya'nın Ispace firmasının "Resilience" uzay aracını fırlatmıştı.

Blue Ghost uzay aracı çekti: İşte Ay yüzeyinden heyecan verici görüntüler! Blue Ghost uzay aracı çekti: İşte Ay yüzeyinden heyecan verici görüntüler!

Resilience'ın Ay'a ulaşmasının dört ila beş ayı bulması bekleniyor. Resilience, mayıs sonu ya da haziran başında Ay'ın yakın yüzeyinde bulunan Mare Frigoris'e inmeyi hedefleyecek. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Her şey 10 dakikada terse döndü! Dünyanın konuştuğu azarın perde arkasıHer şey 10 dakikada terse döndü! Dünyanın konuştuğu azarın perde arkası
CHP'li ilçe başkanından yasak aşk yaşadığı kadına tehdit ve şantaj!CHP'li ilçe başkanından yasak aşk yaşadığı kadına tehdit ve şantaj!
Anahtar Kelimeler:
uzay Ay (Dünya'nın uydusu)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tek kalemde 1 milyon 600 bin TL! Pankartla duyurdu, gözyaşlarına boğuldular

Tek kalemde 1 milyon 600 bin TL! Pankartla duyurdu, gözyaşlarına boğuldular

Öcalan'ın bu ifadeleri ilk kez duyuluyor

Öcalan'ın bu ifadeleri ilk kez duyuluyor

Sahurda gelen soru şaşkına çevirdi! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

Sahurda gelen soru şaşkına çevirdi! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

Depremden sonra mağaraya yerleşmişti! İşte yeni adresi

Depremden sonra mağaraya yerleşmişti! İşte yeni adresi

Müteahhidin borcu yüzünden kendi evlerinde kiracı oldular

Müteahhidin borcu yüzünden kendi evlerinde kiracı oldular

Sevgilisinin evinde tuzağa düşürüldü: İçeri girdiği anda saldırıya uğradı

Sevgilisinin evinde tuzağa düşürüldü: İçeri girdiği anda saldırıya uğradı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.