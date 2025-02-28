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  4. Blue Ghost uzay aracı çekti: İşte Ay yüzeyinden heyecan verici görüntüler!

Blue Ghost uzay aracı çekti: İşte Ay yüzeyinden heyecan verici görüntüler!

28.02.2025 15:36
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ABD merkezli özel havacılık şirketi Firefly Aerospace, Blue Ghost uzay aracının 100 kilometre yukarıdan Ay yüzeyini kaydettiği görüntüleri paylaştı.

Blue Ghost uzay aracı çekti: İşte Ay yüzeyinden heyecan verici görüntüler!

Merkezi ABD'nin Texas eyaletinde bulunan özel havacılık şirketi Firefly Aerospace, Blue Ghost uzay aracının 100 kilometre yukarıdan Ay'ın yüzeyini kaydettiği görüntüleri yayınladı.

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Şirket, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, "Pencereden dışarı baktığınızda ve neredeyse eve varacağınızı anladığınızda hissettiğiniz o duygu" ifadelerini kullandı. Görüntüde Ay'ın Dünya tarafından görülemeyen uzak tarafı yer aldı.

2 MART'TA AY YÜZEYİNE İNİŞ YAPACAK

15 Ocak'ta SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılan ve Ay yörüngesine 13 Şubat'ta giren uzay aracı, 2 Mart'ta Ay yüzeyine iniş yapmayı deneyecek. Uzay aracının yüzeydeki görevi 14 gün sürecek. Blue Ghost başarılı olması durumunda Ay'a yumuşak iniş yapan ikinci özel uzay aracı olacak. Daha önce Ay'a yumuşak iniş yapmayı başaran tek özel uzay aracı, Intuitive Machines uzay araştırma şirketinin "Odysseus" adlı uzay aracı olmuştu. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uzay Ay (Dünya'nın uydusu)
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