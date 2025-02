Blue Ghost uzay aracı çekti: İşte Ay yüzeyinden heyecan verici görüntüler!

Merkezi ABD'nin Texas eyaletinde bulunan özel havacılık şirketi Firefly Aerospace, Blue Ghost uzay aracının 100 kilometre yukarıdan Ay'ın yüzeyini kaydettiği görüntüleri yayınladı.

Şirket, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, "Pencereden dışarı baktığınızda ve neredeyse eve varacağınızı anladığınızda hissettiğiniz o duygu" ifadelerini kullandı. Görüntüde Ay'ın Dünya tarafından görülemeyen uzak tarafı yer aldı.

That feeling you get when you look out the window and realize you’re almost home! T-4 days until we land in the Moon. Blue Ghost will reach her final destination no earlier than 2:34 am CST on March 2. We’ll start the joint livestream with @NASA at 1:20 am CST, approximately 75… pic.twitter.com/t5TN85zpmM