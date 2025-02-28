İstanbul'da ikinci Timur Cihantimur vakası! Muhammet Gürcan Koçak'ı öldüren sürücü günler sonra yakalandı

Kaza, 22 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana gelmişti. İddiaya göre, Muhammet Gürcan Koçak (25) seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durmuştu. UTV’yi tamir etmeye çalıştığı sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç Muhammet Gürcan Koçak’a çarpmış ve çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormana savrulmuştu. Kazada Muhammet Gürcan Koçak ağır yaralanırken, sürücü kaçmıştı. 22 Haziran’da evleneceği öğrenilen Koçak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Ekol TV'nin haberine göre kazada Muhammet Gürcan Koçak’a çarparak ölümüne yol açan sürücü günler sonra yakalandı.

“DOMUZA ÇARPTIĞIMI SANDIM”

25 yaşındaki Koçak’ın ölümüne neden olan sürücü ilk ifadesinde Koçak’a çarptığını görmediğini savundu. Şüpheli ifadesinin devamında yoğun kar yağışı olduğunu ve domuza çarptığını düşünerek yola devam ettiğini söyledi.

İKİNCİ TİMUR CİHANTİMUR VAKASI

Olay akıllara Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardığı kazayı akıllara getirmişti.