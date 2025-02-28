Çok satanlarda bir numara! Adidas Erkek Terrex Eastrail 2 Ayakkabı indirime girdi

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Adidas ayakkabılardaki indirimler burada!

Yağmurlu günlerde "Ayakkabım su alır mı, ayaklarım ıslanır mı?" endişesi yaşamadan rahatça yürümek için su geçirmez bir ayakkabıya sahip olmak şart. Ayakkabının yalnızca su geçirmez olması da elbette yeterli değil, ıslak ve kaygan zeminlerde güçlü bir tutuş sunması da gerekli. Biraz fonksiyonel ve şık tasarımlı da olursa ne güzel! Siz de böyle bir ayakkabı arıyorsanız, Adidas'ın Terrex serisinden Eastrail 2'ye bir göz atabilirsiniz. Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ayakkabıyla ilgili detaylar içeriğimizde...

Çok satanlarda birinci: Adidas Terrex Eastrail 2 Ayakkabı

Outdoor etkinlikleri ve doğa yürüyüşleri için tasarlanan Adidas Erkek Terrex Eastrail 2; suya dayanıklı malzemelerden üretilir, bu da onu yağışlı hava koşullarında kullanışlı kılar. Ayakkabının üst kısmı, hava alabilirlik sağlayan bir yapı ile desteklenirken modelde kaymayı önleyici bir dış taban kullanılır. Bu, kayalık veya engebeli arazilerde daha iyi bir tutuş sağlar. İç kısımda yer alan yastıklama sistemleri sayesinde, uzun yürüyüşlerde bile konforlu bir deneyim sunar. Orta taban yapısı, ayak destek sistemine katkı sağlayarak dengeyi artırır ve ayakların doğal hareketine uyum gösterir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kalıbı biraz dar gibi ayak taraklarından ama gayet şık. Numaranız tam söyleyin bence, kargo hızı güzeldi, teşekkürler."

"Rahat kullanışlı ama sanki ayağınızı büyük gösteriyor."

Bu içerik 28 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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