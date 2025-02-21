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Parasını sonuna kadar hak eden havalı Levis jean modellerinde indirim başladı
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Parasını sonuna kadar hak eden havalı Levis jean modellerinde indirim başladı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
20.02.2025 13:56
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Piyasada birçok jean üreten marka var ama bir kez alıp uzun yıllar giyecek kalitedeki markalar bir elin parmaklarını geçmiyor. Aklınıza hangi markalar geldi bir düşünün ve Levis'ta durun! Çünkü yıllarca giyseniz de eskimeyecek kalitedeki kumaşıyla öne çıkan ve pek çok moda severin gönlünde taht kuran Levis jean modellerinde kaçırılmayacak bir kampanya başladı: Prime fırsatına ek sepette %30 indirim! Sizin için bu kampanyanın en havalı modellerini seçtik, işte detaylar...

Jean almaya karar verdiniz, bir sürü markayla karşılaştınız, beğendiğiniz modeller de hep 1500 TL üzeri fiyatlardaysa Levis indiriminden bir jean almaya ne dersiniz? Parasının hakkını sonuna kadar veren bir kaliteyle tanışmak, üstelik eskimeden, yıpranmadan yıllar boyu giyebilmek son derece mantıklı bir alışverişe benziyor. Levis'in her beğeniye uygun modellerine bir göz atıp şıklığınızı ve bütçenizi korumak isterseniz detaylar içeriğimizde...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Levis jeanlerdeki tüm indirimler burada!

1. Levi's 501 Original Jeans Kot Pantolon, Erkek

Adsız tasarım - 2025-02-20T135457.696

Denim tarihinin simgelerinden Levi's 501; markanın en ikonik ve tanınmış modeli. Tarihi 1850'ler kadar uzanıyor, bu da onu klasikleşmiş, zamansız bir parça yapıyor. Klasik düz kesime sahip olan bu kot, bacaklar boyunca oturan rahat bir siluete sahip, bu sayede hem rahat hem de şık bir görünüm sunuyor. Orta yükseklikteki bel tasarımı pek çok vücut tipine uyum sağlıyor. 501'in en karakteristik özelliklerinden biri düğme kapama sistemi. Fermuarlı alternatiflerine kıyasla daha geleneksel bir tasarıma sahip. İki önde ve iki arkada yer alan cebi bulunurken ön kısımda bir de küçük "coin pocket" cebi yer alıyor. Yaz ve kış mevsimleri için uygun bir seçim olan bu tişört her kombine uyum sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Malzeme kaliteli, vücudunuza tam oturuyor. Paça kısmı için tadilat lazım. Uzun yıllar sizi götürecek kalitede."

  • "501 kalitesi 32/30 biraz bol oldu ama olsun tokalı bir kemer ile harika olacaktır. Alacaklara örnek olsun, boy 175 kilo 74."
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2. Levi's 80's Mom Kot Pantolon, Kadın

Adsız tasarım - 2025-02-20T135851.510

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Böyle iyi bi markayı bu fiyata sunan Amazon'a teşekkürler önce. Levi’s orijinal pantolon duruşu, tokluğu gerçekten çok iyi, bir denemek için aldım ama çok beğendim tam beden cuk oturdu. 170/64kg 29/28 beden tam oldu mom jean seven kız kardeşlerim hiç düşünmeden alın."

  • "Çok çok iyi, bir pantolon ne kadar iyi olabilirse o kadar iyi."
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3. Levi's 511 Slim Jean Pantolon, Erkek

Adsız tasarım - 2025-02-20T141230.732

Popüler ve modern jean modeli arıyorsanız Levi's 511'e mutlaka bakmalısınız. Dar kesimiyle öne çıkan bu model orta bel yüksekliğine sahip, elastik denim kumaşıyla bacakları sarsa da hareket özgürlüğü sunmaya devam eder. Bu modelde düğme yerine fermuarlı kapatma sistemi bulunur. Klasik mavi denim, koyu tonlar veya farklı soldurulmuş görünümler gibi seçenekler sunar. 511 jean, t-shirtler, gömlekler ve kazaklarla rahatlıkla kombinlenebilir. Hem günlük kullanım hem de daha şık kombinler için idealdir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Süper. Tam istediğim gibi çok beğendim."

  • "Bu fiyata süper. Sevdiğim bir model."
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4. Levi's Ribcage Straight Ankle Kot Pantolon, Kadın

Adsız tasarım - 2025-02-20T142341.470

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok beğendim. Tam bedenime göreydi. Biraz ince ama giymek için yazı bekleyemem."

  • "501 modelde bedenim 27'dir. O yüzden 27 almıştım. Ama inanılmaz küçük geldi. O yüzden iade edip 29beden aldım. Biraz bolluk oldu ama benim için sorun değil. Kumaşı inanılmaz kaliteli. Sonbahar/kışlık bir kalınlığı var. Ayrıca harika bir fiyata aldım."
Ürünü İncele

5. Levi's 502 Taper Jeans Pantolon, Erkek

Adsız tasarım - 2025-02-20T142546.261

Levi's 502 Taper Jeans, daraltılmış kesime sahip bir kot pantolon. Kalça ve bacak bölgesinde daha geniş bir kesim sunarken alt bacak bölgesinde daralır. Bu sayede vücut hatlarını daha iyi vurgulayan bir görünüm sunar. Rahat ve şık bir jean arayan erkeklerin favori modelleri arasında yer alır. Tapered kesimi sayesinde modern bir görünüm sunan jean, spor ayakkabılarla veya stilize edilmiş botlarla rahatlıkla giyilebilir; tişörtler, gömlekler ve kazaklarla şık bir şekilde kombinlenebilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok kaliteli çok şık, beğendim. Kargo çok hızlıydı, Amazon Prime kargo ile aynı gün geliyor ürün."

  • "Amazon satıcılı her üründe olduğu gibi orijinal ürün geldi. Zaten farklı renklerini kullanıyordum ve çok memnundum. Çok uygun uygun fiyata almış oldum."
Ürünü İncele

6. Levi's 501 Crop Jeans Kot Pantolon, Kadın

Adsız tasarım - 2025-02-20T151215.566

  • "Kalıbı ve duruşu güzel, aynısından 2. defa satın aldım."

  • "Daha önce kot şortunu almıştım kalitesi çok hoşuma gittiği için Levis'tan devam etmeye karar verdim. Gerçekten çok kaliteli, duruşu, rahatlığı muhteşem. 164 boyunda 51 kiloyum 26/28 aldım belden de boydan da tam oldu."
Ürünü İncele

7. Levi's 541 Athletic Taper Jeans, Erkek

Adsız tasarım - 2025-02-20T151303.267

Levi's 541 Athletic Taper Jeans, atletik yapıya sahip erkekler için tasarlanmış rahat ve şık bir jean modeli olarak karşımıza çıkıyor. Hareket alanını kısıtlamadan rahat bir oturuş sunan jean, orta bel yüksekliğine sahip. Hafif esnek denim kumaşıyla günlük kullanıma uygun. Atletik kesimi sayesinde, spor ayakkabılarla veya daha şık ayakkabılarla iyi bir şekilde kombinlenebilir. Kalitesi, konforu ve stil sunduğu için yatırım yapmaya değer bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Fiyat ve kalite olarak çok uygun."

  • "Çok beğendiğimi söylemeden geçemeyeceğim, son derece başarılı, tam kalıp."
Ürünü İncele

8. Levi's Ribcage Straight Ankle Jean, Kadın

Adsız tasarım - 2025-02-20T151453.215

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Amazon'un fırsat ürünlerini seviyorum, Levis kalitesi zaten bilindik ve bu modelin açık rengini de almıştım. Fırsat indirimi görünce koyu mavisini de aldım. Yıllarca eskimeyen bir kalite ve rahatlık."

  • "Harika arkadaşlar, mükemmel bir pantolon, rahat ve konforlu."
Ürünü İncele

9. Levi's XX Chino Slim Jeans, Erkek

Adsız tasarım - 2025-02-20T151644.204

Levi's XX Chino Slim Jeans, klasik denim görünümünün yanı sıra, şıklığı ve rahatlığı birleştiren modern bir jean. Dar kesime sahip bu model, kalça ve bacak bölgesinde daha vücuda oturan bir görünüm sunar ve alt bacaklarda daralır. Hafif pamuklu kumaşlardan yapılmış olup elastan karışımıyla rahat bir hareket kabiliyeti sağlar. Düğmeli ve fermuarlı bir kapanma mekanizması vardır, bu da pantolonun kullanımını kolaylaştırır. Hem gündelik hem de daha şık ortamlarda rahatlıkla giyilebilir. Gömlekler, t-shirtler ve ceketler ile iyi bir şekilde kombinlenebilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İplik kalitesi çok iyi. Kalıp olarak bedeniniz ne ise direkt olarak onu alın. Çok başarılı buldum. Severek giyinmekteyim."

  • "Levi’s bedeninize göre alın, gayet rahat ve güzel."
Ürünü İncele

10. Levi's Ribcage Straight Jeans Kot Pantolon, Kadın

Adsız tasarım - 2025-02-20T151845.309

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Levis'ta 27 giyerim bunda da aynı şekilde aldım tam oldu. Diğer sitelerin yarı fiyatına aldım, çok memnunum."

  • "Bacak boyunu uzun gösteriyor, çok güzel bir kalıp."
Ürünü İncele

Bu içerik 20 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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