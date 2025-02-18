Hem klasik hem modern! Gant kol saatlerinde %30'a varan indirim başladı

Saatler, yalnızca zamanı gösteren araçlar olmanın ötesinde kişisel stilimizi yansıtan aksesuarlar. Kimileri için bir kol saati, yaşam tarzının da bir ifadesi. Bu nedenle piyasada her kalitede ve bütçede saat bulunuyor. Pek çok marka arasından bazı markalar bir saat olmanın da ötesinde kalite göstergesi olarak kabul ediliyor ki Gant markası da onlardan biri. Eğer kendiniz için ya da sevdikleriniz için iyi bir hediye arayışındaysanız bugüne özel indirime giren Gant saatlere bir göz atabilirsiniz. İşte sizin için seçtiğimiz indirimli modeller...

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İndirimdeki tüm kol saatleri burada!

1. Gant G172004 Kol Saati, Kadın

Gant markasının stil ve kalite anlayışını yansıtarak modern ve klasik unsurları bir araya getiren bu saat, 36 mm çapı ile minimalist tasarıma sahip. Sade hatları ve şık detaylarıyla dikkat çeken saat, hem günlük hayatta hem de özel günlerde rahatlıkla kullanılabilir. Paslanmaz çelik çerçevesi ve kordonu, yüksek kaliteli camıyla öne çıkan saat ayrıca su geçirmez özellikte.

2. Gant G161020 Kol Saati, Erkek

Gant G161020, güçlü ve etkileyici bir tasarıma sahip. Hem klasik hem de spor bir görünüm sunan saat, iş hayatında ve sosyal ortamlarda kullanılabilecek bir aksesuar. Kadran, net bir şekilde okunabilirlik sağlayan indeks saat işaretleri ve minimalist bir dizayna sahip Bu öğeler zamanın kolayca okunmasını kolaylaştırır. Yüksek kaliteli materyallerden üretilen saat, dayanıklı deri kordonuyla gelir.

3. Gant G135003 Kol Saati, Erkek

Gant G135003, klasik ve sofistike bir görünüm sunar. Kullanıcı dostu fonksiyonel özelliklere sahip olan bu saatin temel işlevlerinin yanı sıra tarih göstergesi ve kronograf gibi ek işlevleri bulunur. Hem günlük kullanımda hem de özel etkinliklerde rahatlıkla kullanılabilir. Gant G135003, modern tarzı ile şıklığınızı tamamlayacak bir aksesuar olarak öne çıkar.

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4. Gant G156005 Kol Saati, Kadın

Hem estetik hem de işlevsellik açısından öne çıkan bu saat, göz alıcı bir kadran, dayanıklı kayış ve doğru zaman gösterimi sağlayan bir mekanizmasıyla dikkat çekiyor. Özellikleri arasında paslanmaz çelik kasa, su geçirmezlik özelliği ve çeşitli renk alternatifleri bulunuyor. Günlük kullanıma uygun olduğu kadar özel günlerde de şıklığınızı tamamlayabilecek bir aksesuar olan bu saat pek çok kadının favorisi.

5. Gant G109014 Kol Saati, Erkek

Gant G109014, standart ölçülerde bir saat olup genellikle günlük kullanımda rahatsız etmeyecek hafiflikte tasarlanmıştır. Bu, saatlerinizi uzun süreli kullanımlarında konforlu bir seçenek haline getirir. Deri, metal ve silikon kordon seçenekleri ile sunulan Gant G109014, kullanıcıların kişisel tarzına göre farklı alternatifler sunar. Kadranı büyük ve okunaklıdır, bu da zamanın kolayca okunmasını sağlar.

6. Gant G154008 Kol Saati, Erkek

Gant G154008, klasik ve çağdaş unsurları bir araya getiren bir tasarıma sahip. Zarif hatları, şık detayları ve minimalist kadranı ile dikkat çekiyor. Genellikle sade bir renk paleti ve düz form, bu saatin her ortama uyum sağlamasını kolaylaştırır. Paslanmaz çelik kadranı, dayanıklı bir yapı sunarken kaliteli cam malzeme çizilmelere karşı direncini artırır. Kordon malzemesi ise genellikle dayanıklı deri veya metal seçeneği ile gelir, bu da hem konfor hem de estetik açısından avantaj sağlar. Günlük kullanım için yeterli olan bir su geçirmezlik seviyesine sahip. Bu, saatinizi yağmurda veya günlük aktiviteler sırasında rahatlıkla kullanabilmenizi sağlar.

7. Gant G174008 Kol Saati, Erkek

Gant markasının kalite anlayışını ve estetik tasarımını yansıtan bu saat, günlük kullanımdan özel etkinliklere kadar geniş bir yelpazede tercih edilebilecek bir aksesuar. Çağdaş ve şık bir estetiğe sahip. Paslanmaz çelik kasa ve dikkat çekici bir kadran tasarımı ile hem günlük hem de daha resmi kıyafetlerle kombinlenebilen zarif bir görünüm sunar. Modern çizgiler, saatin genel görünümüne sofistike bir hava katar.

8. Gant 7333240000268 Kol Saati, Kadın

Sade çizgileri ve şık detayları ile dikkat çeken bu saat, çeşitli stillerle kolayca kombinlenebilir. Paslanmaz çelik ve kaliteli cam materyali sayesinde uzun ömürlü bir yapıya sahiptir. Günlük kullanıma uygun su geçirmezliği bulunan saat, kadınların konforunu ön planda tutarak hafif bir yapıda tasarlanmıştır. Standart saat boyutları, günlük kullanımda rahatlık sağlar.

9. Gant G154011 Kol Saati, Erkek

Renkli tasarımlardan hoşlananlar için birebir olan bu saat, turuncu rengiyle dikkat çekiyor. Paslanmaz çelik çerçevesi ve silikon kordonları bulunan model, yüksek kaliteli işçilikle üretilmiş. Hafifliği sayesinde gün boyu bileğinizde rahatsızlık yaratmadan kullanabileceğiniz saat modern tasarımı, yüksek kaliteli malzeme kullanımı ve işlevselliği ile pek çok kişinin favorisi.

10. Gant G135006 Kol Saati, Erkek

Zamansız bir saat arıyorsanız Gant'in bu havalı modeli G154011 tam size göre olabilir. Kadran tasarımı görece büyük olan saat, son derece işlevseldir. Şık arka planı ve deri kayış detayıyla öne çıkan saatin paslanmaz çelik kasası ekstra dayanıklılık sağlar. Su geçirmez özelliği de bulunan saat hem ofis ortamı hem de sosyal etkinliklerde kullanılabilir.

Bu içerik 18 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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