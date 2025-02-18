Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
18.02.2025 10:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yeni gün, sizi harekete geçiren tempoyla başlar. Soğuk havada dışarı çıkarken üşümemek, uzun yürüyüşlerde ayaklarınızı rahat hissetmek ya da gün boyu konforlu kalmak için doğru parçaları seçmek önemli. Tüm bu beklentileri karşılayan New Balance; hem stilinizi tamamlayan hem de ihtiyacınız olan rahatlığı sunan ürünleri ile dikkat çekiyor. Üstelik markanın en sevilen ürünleri indirimde...

Gün boyu hareket halindesiniz… İşe yetişmeye çalışırken hızlı adımlar, uzun saatler boyunca ayakta kalmak, spor yaparken ya da dışarıda vakit geçirirken konfor ihtiyacı hiç bitmiyor. Bu tempoya ayak uydurmak için hem rahat hem de stil sahibi parçalar seçmek büyük fark yaratıyor. New Balance’ın indirimde olan en sevilen montları, eşofmanları, sweatshirtleri ve ayakkabıları, gün içinde ihtiyacınız olan konforu ve hareket özgürlüğünü sağlarken, şıklığınızdan da ödün vermemeniz için tasarlandı. Rüzgârlı havalara dayanıklı montlardan, gün boyu yumuşacık hissettiren sweatshirtlere ve adımlarınızı hafifletmek için tasarlanan ayakkabılara her ihtiyacınıza uygun parça şimdi avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor! İşte detaylar...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklarından yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

New Balance indirimleri burada!

1. New Balance M411AN2 Spor Ayakkabı

1

Gün boyu ayakta kalanlar, tempolu yürüyüşler yapanlar ya da rahatına düşkün olanlar için doğru ayakkabıyı seçmek her şey demek. New Balance M411AN2, nefes alabilen üst yüzeyiyle ayaklarınızı serin tutarken, dolgulu dil ve yaka desteği sayesinde her adımda konfor sunuyor. Sabah işe yetişirken, gün içinde şehirde koştururken ya da uzun yürüyüşlerde kauçuk dış tabanı ile zemini sağlam kavrayarak güvenli bir deneyim yaşatıyor.

Kullananlar ne diyor?

  • "Ayakkabı genel anlamda rahat ve konforlu."

  • "Çok rahat bir ayakkabı."
Ürünü İncele

2. New Balance GW500BSL Spor Ayakkabı

2 (55)

Gün içinde hem rahat hissetmek hem de tarzınızı yansıtmak istemez misiniz? New Balance 500, klasik retro tasarımı ile zamansız bir stil sunarken, EVA orta tabanı ve NB Comfort Insert iç tabanı sayesinde her adımda ekstra konfor sağlıyor. Kauçuk dış tabanı, işe yetişmek için hızla yürüdüğünüzde, alışveriş yaparken ya da gün boyu koşturduğunuz anlarda güçlü bir zemin tutuşu ile sizi destekliyor. Ayarlanabilir bağcıklı yapısı, ayağınıza tam otururken, nefes alabilen tasarımı uzun saatler boyunca rahatlıkla kullanılabiliyor.

Kullananlar ne diyor?

  • "Ürün çok hafif. Tam numara alınabilir."

  • "Beğendim, sorunsuz şekilde elime ulaştı. Tam numara alabilirsiniz."
Ürünü İncele

3. New Balance WNP1445-BK Kadın Eşofman Altı

8 (50)

Rahatlık ve şıklık bir arada! New Balance WNP1445-BK Kadın Eşofman Altı, hafif düşük ağ kesimi ve bol yapısıyla dikkat çekerken, modern tasarımıyla tarzınızı tamamlıyor. Beldeki NB logolu lastik detayı, sportif şıklığınızı ön plana çıkarıyor, paçalardaki esnek lastikler ekstra konfor sunuyor.

Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa %0 faizli ve taksitli 55.000 TL kredi için buraya tıklayın.

728x90

4. New Balance GM500WGR Erkek Spor Ayakkabı

3 (49)

Gün boyu hareket halindeyken hem tarzınızı koruyup hem de rahat etmek istemez misiniz? New Balance 500, klasik retro tasarımı ile stilinize sportif bir dokunuş katarken, kauçuk tabanı sayesinde günün temposuna güvenle ayak uydurmanızı sağlıyor. Microfiber dış yüzeyi, şık ve dayanıklı bir yapı sunarken, nefes alabilen tekstil iç malzemesi ayaklarınızı uzun saatler boyunca ferah ve konforlu tutuyor. Bu New Balance spor ayakkabı ile her adımınızda rahatlığı hissedeceksiniz.

Kullananlar ne diyor?

  • "Çok rahat ve hafif .Teşekkürler."

  • "Ürün fiyatına göre başarılı. Klasik New Balance rahatlığı."
Ürünü İncele

5. New Balance WNJ3385-WT Kadın Mont

10 (44)

Soğuk havalarda şıklığınızdan ödün vermeden sıcak kalmak istemez misiniz? New Balance WNJ3385-WT Kadın Mont, dar kesimiyle modern ve zarif bir görünüme sahip, hafif izolasyon dolgusu ve rüzgara dayanıklı kumaşıyla sizi sıcak tutuyor. Üstelik günlük stilinize şık bir dokunuş katan ürünün konforlu yapısı sayesinde hareket özgürlüğünüzden ödün vermezsiniz

Ürünü İncele

6. New Balance MPJ3122-BK Erkek Mont

6 (50)

Soğuk ve rüzgârlı havalar sizi durdurmasın! New Balance MPJ3122-BK Erkek Mont, hafif ama dayanıklı yapısıyla hem günlük kullanıma hem de spor aktivitelerine uygun. Nefes alabilen üst yüzeyi sayesinde hareket halindeyken bile rüzgar ve kötü hava koşullarına karşı koruyor. Ürünün fermuarlı cepleri sayesinde anahtar, telefon ve diğer küçük eşyalarınızı güvenle taşıyabilir, her koşulda rahat ve güvende hissedebilirsiniz!

Ürünü İncele

7. New Balance WNJ3227-FCD Kadın Mont

9 (49)

Soğuk havalar tarzınızdan ve konforunuzdan ödün vermeniz gerektiği anlamına gelmez! New Balance WNJ3227-FCD Kadın Ceket, hafif ama koruyucu yapısıyla sizi soğuktan koruyor ve hareket kabiliyetinizi kısıtlamıyor. Şık ve modern tasarımı, günlük kombinlerinize kolayca uyum sağlıyor, dayanıklı malzemesi ile her hava koşulunda güvenle kullanılabilir. Siz de bu New Balance mont ile soğuk havalara karşı bir adım önde olabilirsiniz!

Ürünü İncele

8. New Balance MNC1105-BK Erkek Sweatshirts

4 (53)

Bazı kıyafetler gün boyu rahat hissetmenizi sağlarken, tarzınızı da tamamlar. New Balance MNC1105-BK Sweatshirt, %65 pamuklu polar malzemesi ile yumuşak dokusuyla sizi sıcak tutarken, nefes alabilen yapısıyla konforu maksimuma çıkarıyor. Bisiklet yaka tasarımı, her kombine kolayca uyum sağlarken, işlemeli New Balance logosu sportif şıklığınızı tamamlıyor.

Ürünü İncele

9. New Balance UNH3350-SST Unisex Sweatshirts

5 (48)

Bazı parçalar, gün boyu konforu ve şıklığı bir arada sunar. New Balance UNH3350-SST Sweatshirt, %100 polyester yapısı ve pamuklu polar dokusu sayesinde hafifliği ve sıcaklığı mükemmel bir dengede tutuyor. Nefes alabilen üst yüzeyi, yoğun günlerde bile sizi bunaltmazken, bisiklet yaka tasarımı günlük stilinize zahmetsiz bir uyum katıyor.

Ürünü İncele

10. New Balance MNJ1449-ANT Mont

7 (49)

Şıklığın ve fonksiyonelliğin bir arada olduğu bir mont arıyorsanız, New Balance MNJ1449-ANT tam size göre! Hafif dokuma kumaşı, gün boyu konfor sağlarken, rahat kesimi hareket özgürlüğü sunar. Yaka ve omuzdaki detaylar, montun tarzına modern bir dokunuş ekliyor. Tam kapama fermuara sahip New Balance mont pratik bir kullanıma da sahip.

Ürünü İncele

Bu içerik 18 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

"Giydiğim en rahat ayakkabı!" Terrex serisinin ultra konforlu modeli...

"Giydiğim en rahat ayakkabı!" Terrex serisinin ultra konforlu modeli...

 Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!

Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!

 "Ayağınızda yokmuş gibi..." Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

"Ayağınızda yokmuş gibi..." Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

 New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

 Alternatiflerinden çok daha ucuza getirebileceğiniz araç aksesuarları

Alternatiflerinden çok daha ucuza getirebileceğiniz araç aksesuarları

 Balık burcu sevdiklerinizin kalbini kazanacak hediye önerileri

Balık burcu sevdiklerinizin kalbini kazanacak hediye önerileri

 Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!

Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!

 "Ayağınızda yokmuş gibi..." Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

"Ayağınızda yokmuş gibi..." Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

 New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

 Alternatiflerinden çok daha ucuza getirebileceğiniz araç aksesuarları

Alternatiflerinden çok daha ucuza getirebileceğiniz araç aksesuarları

 Balık burcu sevdiklerinizin kalbini kazanacak hediye önerileri

Balık burcu sevdiklerinizin kalbini kazanacak hediye önerileri

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
new balance new balance ayakkabı new balance erkek ayakkabı
İş birliği İçerikleri
Küçük dokunuşlarıyla hayatınızı güzelleştirecek TEMU ürünleri

Küçük dokunuşlarıyla hayatınızı güzelleştirecek TEMU ürünleri

Sofralarda bereket, alışverişte tasarruf! Ramazan Fırsatları başladı

Sofralarda bereket, alışverişte tasarruf! Ramazan Fırsatları başladı

"Giydiğim en rahat ayakkabı!" Terrex serisinin ultra konforlu modeli...

"Giydiğim en rahat ayakkabı!" Terrex serisinin ultra konforlu modeli...

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağınızda yokmuş gibi..." Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

"Ayağınızda yokmuş gibi..." Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Balık burcu sevdiklerinizin kalbini kazanacak hediye önerileri

Balık burcu sevdiklerinizin kalbini kazanacak hediye önerileri

Balık burcu sevdiklerinizin kalbini kazanacak hediye önerileri

Balık burcu sevdiklerinizin kalbini kazanacak hediye önerileri

Alternatiflerinden çok daha ucuza getirebileceğiniz araç aksesuarları

Alternatiflerinden çok daha ucuza getirebileceğiniz araç aksesuarları

Hem tarzınızı yansıtın hem cebinizi düşünün! Parfüm, çanta, gözlük ve dahası indirimde

Hem tarzınızı yansıtın hem cebinizi düşünün! Parfüm, çanta, gözlük ve dahası indirimde

Giydiğiniz tüm montları unutun! Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez...

Giydiğiniz tüm montları unutun! Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez...

Casual şıklığın adı! Ultra rahat Camper Pix Bot indirime girdi

Casual şıklığın adı! Ultra rahat Camper Pix Bot indirime girdi

Kış soğuklarında kuruyan dudaklarınıza merhem olacak...

Kış soğuklarında kuruyan dudaklarınıza merhem olacak...

Kış soğuklarında kuruyan dudaklarınıza merhem olacak...

Kış soğuklarında kuruyan dudaklarınıza merhem olacak...

Pratikliğine hayran kalacaksınız! Mutfakta eliniz kolunuz olacak...

Pratikliğine hayran kalacaksınız! Mutfakta eliniz kolunuz olacak...

BİM'e Kiğılı mont ve North Pacific valizler geliyor!

BİM'e Kiğılı mont ve North Pacific valizler geliyor!

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Çok satanlarda bir numara! Sony Playstation 5 indirimde

Çok satanlarda bir numara! Sony Playstation 5 indirimde

Modada kalite arayanlar buraya! Levi's indirimleri burada

Modada kalite arayanlar buraya! Levi's indirimleri burada

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Sofralarda bereket, alışverişte tasarruf! Ramazan Fırsatları başladı

Sofralarda bereket, alışverişte tasarruf! Ramazan Fırsatları başladı

"Giydiğim en rahat ayakkabı!" Terrex serisinin ultra konforlu modeli...

"Giydiğim en rahat ayakkabı!" Terrex serisinin ultra konforlu modeli...

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağınızda yokmuş gibi..." Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

"Ayağınızda yokmuş gibi..." Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Hem tarzınızı yansıtın hem cebinizi düşünün! Parfüm, çanta, gözlük ve dahası indirimde

Hem tarzınızı yansıtın hem cebinizi düşünün! Parfüm, çanta, gözlük ve dahası indirimde

Giydiğiniz tüm montları unutun! Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez...

Giydiğiniz tüm montları unutun! Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez...

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Bebek katilleri yeniden hakim karşısında! Yenidoğan Çetesi davasında 3'üncü duruşma başladı

Bebek katilleri yeniden hakim karşısında!

Yasa dışı bahiste 200 milyon dolarlık hesap hareketi! Başsavcılık harekete geçti: Çok sayıda gözaltı kararı

Yasa dışı bahiste 200 milyon dolarlık hesap hareketi! Başsavcılık harekete geçti

Kar yağışı İstanbul'u esir alacak! Artık tüm detaylar netleşti... Okulların, tatil edilmesi beklenen gün bile belli oldu

Kar yağışı İstanbul'u esir alacak!

Gün içinde koştururken rahatlığı hissedin! Adidas Terrex Eastrail 2'de kaçırılmayacak indirim

"Giydiğim en rahat ayakkabı!" Terrex serisinin ultra konforlu modeli...

Yüzlerce kişi gözaltında! Terör operasyonu haberleri peş peşe geldi! 'İl başkanımız gözaltına alındı'

Yüzlerce kişi gözaltında! Terör operasyonu haberleri peş peşe geldi!

Bir kadın cinayeti daha! Daha 21 yaşındaydı... Cani önce öldürdü, sonra intihar etti

Bir kadın cinayeti daha! Daha 21 yaşındaydı... Cani önce öldürdü, sonra intihar etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.