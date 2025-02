Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Gün boyu hareket halindesiniz… İşe yetişmeye çalışırken hızlı adımlar, uzun saatler boyunca ayakta kalmak, spor yaparken ya da dışarıda vakit geçirirken konfor ihtiyacı hiç bitmiyor. Bu tempoya ayak uydurmak için hem rahat hem de stil sahibi parçalar seçmek büyük fark yaratıyor. New Balance’ın indirimde olan en sevilen montları, eşofmanları, sweatshirtleri ve ayakkabıları, gün içinde ihtiyacınız olan konforu ve hareket özgürlüğünü sağlarken, şıklığınızdan da ödün vermemeniz için tasarlandı. Rüzgârlı havalara dayanıklı montlardan, gün boyu yumuşacık hissettiren sweatshirtlere ve adımlarınızı hafifletmek için tasarlanan ayakkabılara her ihtiyacınıza uygun parça şimdi avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor! İşte detaylar...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklarından yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

New Balance indirimleri burada!

1. New Balance M411AN2 Spor Ayakkabı

Gün boyu ayakta kalanlar, tempolu yürüyüşler yapanlar ya da rahatına düşkün olanlar için doğru ayakkabıyı seçmek her şey demek. New Balance M411AN2, nefes alabilen üst yüzeyiyle ayaklarınızı serin tutarken, dolgulu dil ve yaka desteği sayesinde her adımda konfor sunuyor. Sabah işe yetişirken, gün içinde şehirde koştururken ya da uzun yürüyüşlerde kauçuk dış tabanı ile zemini sağlam kavrayarak güvenli bir deneyim yaşatıyor.

Kullananlar ne diyor?

"Ayakkabı genel anlamda rahat ve konforlu."

"Çok rahat bir ayakkabı."

2. New Balance GW500BSL Spor Ayakkabı

Gün içinde hem rahat hissetmek hem de tarzınızı yansıtmak istemez misiniz? New Balance 500, klasik retro tasarımı ile zamansız bir stil sunarken, EVA orta tabanı ve NB Comfort Insert iç tabanı sayesinde her adımda ekstra konfor sağlıyor. Kauçuk dış tabanı, işe yetişmek için hızla yürüdüğünüzde, alışveriş yaparken ya da gün boyu koşturduğunuz anlarda güçlü bir zemin tutuşu ile sizi destekliyor. Ayarlanabilir bağcıklı yapısı, ayağınıza tam otururken, nefes alabilen tasarımı uzun saatler boyunca rahatlıkla kullanılabiliyor.

Kullananlar ne diyor?

"Ürün çok hafif. Tam numara alınabilir."

"Beğendim, sorunsuz şekilde elime ulaştı. Tam numara alabilirsiniz."

3. New Balance WNP1445-BK Kadın Eşofman Altı

Rahatlık ve şıklık bir arada! New Balance WNP1445-BK Kadın Eşofman Altı, hafif düşük ağ kesimi ve bol yapısıyla dikkat çekerken, modern tasarımıyla tarzınızı tamamlıyor. Beldeki NB logolu lastik detayı, sportif şıklığınızı ön plana çıkarıyor, paçalardaki esnek lastikler ekstra konfor sunuyor.

Nakit ihtiyacınız varsa %0 faizli ve taksitli 55.000 TL kredi için buraya tıklayın.

4. New Balance GM500WGR Erkek Spor Ayakkabı

Gün boyu hareket halindeyken hem tarzınızı koruyup hem de rahat etmek istemez misiniz? New Balance 500, klasik retro tasarımı ile stilinize sportif bir dokunuş katarken, kauçuk tabanı sayesinde günün temposuna güvenle ayak uydurmanızı sağlıyor. Microfiber dış yüzeyi, şık ve dayanıklı bir yapı sunarken, nefes alabilen tekstil iç malzemesi ayaklarınızı uzun saatler boyunca ferah ve konforlu tutuyor. Bu New Balance spor ayakkabı ile her adımınızda rahatlığı hissedeceksiniz.

Kullananlar ne diyor?

"Çok rahat ve hafif .Teşekkürler."

"Ürün fiyatına göre başarılı. Klasik New Balance rahatlığı."

5. New Balance WNJ3385-WT Kadın Mont

Soğuk havalarda şıklığınızdan ödün vermeden sıcak kalmak istemez misiniz? New Balance WNJ3385-WT Kadın Mont, dar kesimiyle modern ve zarif bir görünüme sahip, hafif izolasyon dolgusu ve rüzgara dayanıklı kumaşıyla sizi sıcak tutuyor. Üstelik günlük stilinize şık bir dokunuş katan ürünün konforlu yapısı sayesinde hareket özgürlüğünüzden ödün vermezsiniz

6. New Balance MPJ3122-BK Erkek Mont

Soğuk ve rüzgârlı havalar sizi durdurmasın! New Balance MPJ3122-BK Erkek Mont, hafif ama dayanıklı yapısıyla hem günlük kullanıma hem de spor aktivitelerine uygun. Nefes alabilen üst yüzeyi sayesinde hareket halindeyken bile rüzgar ve kötü hava koşullarına karşı koruyor. Ürünün fermuarlı cepleri sayesinde anahtar, telefon ve diğer küçük eşyalarınızı güvenle taşıyabilir, her koşulda rahat ve güvende hissedebilirsiniz!

7. New Balance WNJ3227-FCD Kadın Mont

Soğuk havalar tarzınızdan ve konforunuzdan ödün vermeniz gerektiği anlamına gelmez! New Balance WNJ3227-FCD Kadın Ceket, hafif ama koruyucu yapısıyla sizi soğuktan koruyor ve hareket kabiliyetinizi kısıtlamıyor. Şık ve modern tasarımı, günlük kombinlerinize kolayca uyum sağlıyor, dayanıklı malzemesi ile her hava koşulunda güvenle kullanılabilir. Siz de bu New Balance mont ile soğuk havalara karşı bir adım önde olabilirsiniz!

8. New Balance MNC1105-BK Erkek Sweatshirts

Bazı kıyafetler gün boyu rahat hissetmenizi sağlarken, tarzınızı da tamamlar. New Balance MNC1105-BK Sweatshirt, %65 pamuklu polar malzemesi ile yumuşak dokusuyla sizi sıcak tutarken, nefes alabilen yapısıyla konforu maksimuma çıkarıyor. Bisiklet yaka tasarımı, her kombine kolayca uyum sağlarken, işlemeli New Balance logosu sportif şıklığınızı tamamlıyor.

9. New Balance UNH3350-SST Unisex Sweatshirts

Bazı parçalar, gün boyu konforu ve şıklığı bir arada sunar. New Balance UNH3350-SST Sweatshirt, %100 polyester yapısı ve pamuklu polar dokusu sayesinde hafifliği ve sıcaklığı mükemmel bir dengede tutuyor. Nefes alabilen üst yüzeyi, yoğun günlerde bile sizi bunaltmazken, bisiklet yaka tasarımı günlük stilinize zahmetsiz bir uyum katıyor.

10. New Balance MNJ1449-ANT Mont

Şıklığın ve fonksiyonelliğin bir arada olduğu bir mont arıyorsanız, New Balance MNJ1449-ANT tam size göre! Hafif dokuma kumaşı, gün boyu konfor sağlarken, rahat kesimi hareket özgürlüğü sunar. Yaka ve omuzdaki detaylar, montun tarzına modern bir dokunuş ekliyor. Tam kapama fermuara sahip New Balance mont pratik bir kullanıma da sahip.

Bu içerik 18 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.