Evde enerjisini atamayan evcil hayvanlarınız için eğlenceli ürünler

Havalar soğuk olduğunda dışarıda oyun oynamak artık pek cazip gelmiyor olsa da merak etmeyin, evcil dostlarınızın evde de enerjilerini atmasını sağlayacak pek çok harika ürün var! Onların sıkılmasını önleyip eğlenceli vakit geçirmelerine yardımcı olacak oyuncaklardan konforlarını artıracak yataklara kadar her şeyi sizin için listeledik. Soğuk havalarda dışarı çıkamasalar bile evde keyifle zaman geçirebilmeleri için ihtiyacınız olan tüm ürünler burada!

1. Kedinizin günlük masaj keyfi: Catit 2.0 Kediler İçin Kendi Kendine Masaj Tarağı

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Kediniz her fırsatta mobilyalara, duvarlara ya da bacaklarınıza sürtünüyorsa ona iyi bir rahatlama köşesi oluşturmanın vakti geldi! Catit 2.0 Kendi Kendine Masaj Tarağı, kedinizin keyifle başını, yanaklarını ve vücudunu ovuşturabileceği harika bir fırça. Tüyleri nazikçe topladığı için evin her köşesinde uçuşan tüylerden de kurtulabilirsiniz. Üstelik içerisine kedi nanesi koyabileceğiniz bir bölme var, böylece kediniz ona daha çok ilgi gösterecek!

Kullanıcılar ne diyor?

“Duvara monte etmek için gelen yapışkanlar gayet yeterli. Kedim çok sevdi, başından ayrılmıyor.”

“Kedim bayıldı, yapıştırmak için gerekli malzeme içinde vardı ve gayet sağlamdı. Yavru kediler için büyük sadece ama bizimkisi kocaman olduğu için tam oldu.”

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2. Öğrenme ve eğlence bir arada: Outward Hound Köpekler için Etkileşimli Ödül Düşünme Oyuncağı

Yavru köpeğinizin enerjisini doğru şekilde yönlendirmek ve can sıkıntısını önlemek için kusursuz bir oyun arkadaşı olan Outward Hound, köpeğinizin ödüllere ulaşmak için paletleri çevirmesi ve blokları hareket ettirmesi gereken bir bulmaca sunuyor. Orta zorluk seviyesindeki oyun, yavru köpeklerin problem çözme yeteneğini geliştirirken onları uzun süre meşgul tutuyor. Kaymaz alt kısmı ve uzun ömürlü ahşap kompozit malzemesinin yanında BPA, PVC ve ftalat içermeyen güvenli malzemelerle üretildiğinden köpeğinizin sağlığı için de ideal!

Kullanıcılar ne diyor?

“Süper yüksek kalite! 2 küçük köpeğim için mükemmel boyut ve işlevsellik. Ne kadar tavsiye etsem az!”

“Bu ürünü Fransız bulldoglarım için kullandım ve kesinlikle onları eğlendiriyor. İlk başta düz yüzleriyle ödülü almakta zorluk çekeceklerinden endişelendim ama atıştırmalıklarına ulaşmakta hiç sorun yaşamıyorlar.”

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3. Eğlenceli ve uzun ömürlü: Petstages Köpekler İçin Çiğneme Oyuncağı

Köpeğiniz çiğnemeyi çok seviyorsa dişlerini destekleyen ve aynı zamanda uzun süre dayanan sağlıklı bir oyun arkadaşı tam ona göre! Petstages, kaliteli kauçuktan üretilmiş olup güçlü çene yapısına sahip köpekler için bile oldukça sağlam. Çift taraflı açıklıkları sayesinde içine ödül maması yerleştirebilir, suya batmayan yapısıyla parkta veya sahilde de sorunsuzca oynayabilirsiniz. Tırtıklı yapısı ise diş etlerine masaj yaparak ağız sağlığını destekler.

Kullanıcılar ne diyor?

“Diğer çiğneme oyuncaklarına göre daha dayanıklı ve kırılma ihtimalinin daha düşük olduğunu düşünüyorum. Ayrıca dokusu da güzel gözüküyor, kendisi getirip güzelce çiğniyor.”

“Köpeğimiz halkalara çok fazla yük bindiriyor. Yüzükler çok fazla şeye dayanabilir. Henüz hiçbir yıpranma belirtisi yok.”

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4. At getir oyunlarının vazgeçilmezi: Trixie Sesli Doğal Kauçuk Köpek Topu (7 cm)

Köpeğiniz top oyunlarını seviyorsa ve çiğneme alışkanlığı yüksekse Trixie Sesli Doğal Kauçuk Köpek Topu tam da aradığınız ürün! Esnek ve güçlü yapısıyla diş sağlığını desteklerken zevkli bir oyun deneyimi sunuyor. At-getir oyunları için ideal olan top, çiğnendiğinde hafif bir ses çıkararak köpeğinizin dikkatini çeker ancak irite edici bir gürültü yaratmaz. Ayrıca, malzeme kalitesiyle ne kötü bir koku bırakır ne de kolayca yıpranır.

Kullanıcılar ne diyor?

“Alman çoban köpeğime aldım ötüyor ve o çok mutlu, dayanıklı bir ürün gibi görünüyor, tavsiye ederim.”

“3 aylık iri ırk olan köpeğimiz çok sevdi, ağzından düşürmüyor. Sesi rahatsız edici değil ancak sürekli ağzında gezerse 1-2 saat sonra yorulabilir.”

Trixie topun yanında Pawise Sesli Ödül Topu Oyuncağı almak isterseniz buraya tıklayın.

5. Doğal mutluluk kaynağı: CATIT Kedi Otu Yetiştirici

Kedi otu, kedinizin oyun zamanlarını daha keyifli hale getirirken sakinleştirici bir etki yaratarak stresle başa çıkmasına yardımcı olan bir bitki. Bunun yanında iştahsızlık sorunu yaşayan kediler için yemek yemeye teşvik edici etkisiyle biliniyor. Siz de kedinize hem eğlence hem de rahatlama sunacak doğal bir çözüm arıyorsanız CATIT Kedi Otu Yetiştirici ürününe göz atmak isteyebilirsiniz! Kaliteli malzemelerle üretilmiş bu setle birlikte kediniz için tamamen güvenli bir ortamda kendi kedi otunuzu yetiştirebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kedim yetiştirdiğim çimleri seviyor. Kullanımı gerçekten kolay ve çimler ağdan büyüyor. Ayrıca temizlemesi de çok basit!”

“Diğerleriyle karşılaştırıldığında, bu ürün gerçekten iyi. Kedim bunu seviyor. Şiddetle tavsiye edilir.”

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6. Oyun saatlerine neşeli bir dokunuş: Tineke Köpekler İçin Sesli Peluş Kemik

Köpeğinizin ilgisini çekecek sevimli ve yumuşak bir oyun arkadaşı olan Tineke sesli peluş kemik, köpeğinizin hem oyun oynarken keyif almasını hem de doğal çiğneme içgüdüsünü tatmin etmesini sağlıyor. 12x6 cm boyutuyla zahmetsizce kavranabilen oyuncak, hafif yapısıyla her yere taşınabilir. %100 pamuklu malzemeden üretildiği için hassas diş ve diş etlerine zarar vermez. Köpeğinizle birlikte mutlu vakit geçirmek istiyorsanız Tineke peluş kemik tam ona göre!

Kullanıcılar ne diyor?

“Oyuncağın sesinden korkmuyor, hatta ilgisi dağıldığında oyuncağın sesi sayesinde yeniden oyuna dönüyor.”

“Köpeğimin ilk oyuncağı, hala istekli oynuyor ve getir götür için kullanımı kolay, sesi dikkatini çekiyor. 3 aydır henüz parçalamadı, sağlam diyebiliriz.”

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7. Kedinizin zekasını geliştiren oyun alanı: Trixie Kedi Zeka Oyuncağı

Kedinizin problem çözme becerilerini geliştirecek harika bir oyun tahtası olan Trixie Kedi Zeka Oyuncağı, farklı seviyelerde tasarlanmış beş bölümden oluşuyor ve her yaştan kedi için uygun. Yaşlı veya engelli kedilerin bile sorunsuzca oynayabileceği oyun seti, onları hem fiziksel hem de zihinsel olarak aktif tutuyor. Ürün, kedinizin yeteneklerini keşfetmesine yardımcı olurken eğlenceli bir zaman geçirmesini sağlar. Üstelik çabucak temizlenebilir, elde ya da bulaşık makinesinde yıkanabilir!

Kullanıcılar ne diyor?

“Oyuncağı, iç mekanda yaşayan ve çok fazla uyarılmaya ihtiyaç duyan kedilerimin bilişsel aktivitelerini artırmak için kullanıyorum. Sevimli, fikir çok güzel ve kullanışlı.”

“Kedilerimi uzun süre eğlendiriyor. Küçük kare delikleri temizlemek biraz zor ama eski bir diş fırçasıyla başarıyorum.”

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8. Konforlu bir oyun ve dinlenme alanı: Feandrea XXL Tırmanma Ağacı

Evinizin küçük avcıları için hem oyun alanı hem de huzurlu bir dinlenme köşesi yaratan Feandrea XXL Tırmanma Ağacı, kedinizin tırmanıp keşfetmesi, pati darbeleriyle eğlenmesi ve tatlı bir uyku çekmesi için tasarlanan kocaman bir oyun evi. Güçlü doğal suntadan üretilen yapı, ekstra güçlendirilmiş tabanı ve devrilme önleyici parçaları sayesinde güvenli bir alan sunuyor. Feandrea, kedinizin enerjisini atabileceği geniş platformlar, huzurlu yuvalar ve dayanıklı tırmalama direkleriyle tam bir kedi cenneti!

Kullanıcılar ne diyor?

“Harika çalışıyor. Kaliteli gibi duruyor. Yapımı kolay. Kedim bundan hoşlanıyor. İyi yükseklik, küçük çocuklar zirveye ulaşamıyor.”

“Kedim bu ağacı kesinlikle çok seviyor, her seviyede uyumak için en sevdiği yer ve ayrıca uzanıp toplarla oynamayı da seviyor. Montajı çok kolay ve gerçekten sağlam.”

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9. Hareketli bir eğlence merkezi: Catstages Kediler İçin 4 Kademeli Etkileşimli Oyun

Kedinizin içindeki avcıyı ortaya çıkaracak interaktif bir oyuncak olan Catstages 4 katlı oyun kulesi, hareketli toplarla kedinizin dikkatini çeker ve onu uzun süre meşgul eder. Kaymaz tabanıyla sağlam duran oyuncak, birden fazla kedinin birlikte oynamasına da uygun. Kediniz topları patileriyle ittirerek onları avlamaya çalışırken hem hareket edecek hem de av içgüdüsünü tatmin edecek. Catstages, özellikle evde çok vakit geçiren kediler için ideal bir enerji atma ve neşe kaynağı!

Kullanıcılar ne diyor?

“Kedilerimin oynamayı çok sevdiği harika bir oyuncak. İyi yapılmış ve harika bir tasarıma sahip.”

“Bence her yaştan kedi bu oyuncağı sever. Oyuncak tek bir şeyin içinde, bu nedenle kaybolan veya yere dağılan oyuncaklar olmuyor.”

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10. Eğitim ve oyun bir arada: Trixie Köpekler İçin İpli Top Oyuncağı

Trixie ipli top, köpeğinizin oyun saatlerini daha heyecanlı hale getirecek mükemmel bir oyuncak! Doğal kauçuk top ve güçlü ip birleşimi, özellikle eğitim süreçlerinde köpeğinizin dikkatini çekmek için çok iyi bir seçenek sunuyor. Çiğnemeye dirençli yapısı sayesinde uzun süre kullanılabilir bir yapıya sahip. Üstelik, at getir oyunlarıyla hem köpeğinizin enerjisini atmasını sağlıyor hem de diş ve çene kaslarını da güçlendirmeye yardımcı oluyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Top ağır olduğundan çok uzağa gidebilir ve onu fırlatmak için güçlü bir kola ihtiyacınız yok. Dayanıklı ve turuncu olduğundan çalılıklara düştüğünde fark edilmesi biraz daha kolay.”

“Köpeğim çok oynuyor ve sağlam. Bir yıldır onu hala parçalamadı.”

Trixie oyuncağın yanında Pawise İpli Kemirme Oyuncağı almak isterseniz buraya tıklayın.

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