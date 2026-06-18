Corvette tutkunları buraya! LEGO Technic setinde indirim başladı

Boş zamanlarınızı sadece tüketerek değil, üreterek ve parçaları bir araya getirerek değerlendirmek isterseniz LEGO Technic seti aradığınız macera olabilir. Her bir dişliyi ve detayı birleştirirken alacağınız keyif rutininize heyecan verici bir soluk getirecek. Hem mekanik dünyasına meraklı gençler için hem de tasarım tutkunları adına mükemmel bir sergi parçası olan bu model, şu an cazip bir kampanya ile sunuluyor. Detaylar için okumaya devam edin!

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LEGO Technic Chevrolet Corvette Stingray Silindirli Motor ve Diferansiyel İçeren Yapım Seti (732 Parça)

LEGO Technic Chevrolet Corvette Stingray modeli, hem 9 yaş ve üzeri çocukların hem de yetişkin model araba tutkunlarının ellerinden düşüremeyeceği muhteşem bir yapım projesi. Toplam 732 parçadan oluşan bu sarı spor araba, hareketli 6 silindirli motoru, direksiyon mekanizması, diferansiyeli, açılan kapıları ve kaputuyla gerçekçi bir tasarıma sahip. Gençlerin el becerilerini geliştirirken mekanik detayları keşfetmelerini sağlayan set aynı zamanda şahane bir doğum günü ya da özel gün hediyesi!

Kullanıcılar ne diyor?

"Oğlum çok beğendi, özellikle motor pistonlarının tekerleklerle eş zamanlı hareketi çok hoş, diferansiyel sistemi beni bile hayran bıraktı, bir de kutudan çıkan kodu Asphalt oyununa ekleyince oyunda aynı aracın sahibi oluyorsunuz ve oyuncakla yarışlara katılabiliyorsunuz, açıkçası bu inovasyon benim çok hoşuma gitti."

"Çok havalı, arkasındaki mühendisliği seviyorum. Olağanüstü renk ve yapımı kolay."

Bu içerik 18 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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