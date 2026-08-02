Çocuğuna 2 lahmacun almak isteyen kadına “5’ten az satmam” sözleri gündem olmuştu: Tezgahı kaldırıldı

Adana’da bir kadın ile seyyar lahmacun satıcısı arasında yaşanan diyalog sosyal medyada çok konuşuldu. Çocuğu için iki lahmacun almak isteyen kadına beşten az satış yapmadığını söyleyen satıcının, ardından gelen poşet talebine verdiği karşılık da tepki çekti. Görüntülerin yayılmasının ardından Ticaret Bakanlığı açıklama yaparken belediye ekipleri de harekete geçti.

“NORMALDE 5’TEN AZ SATMAM”

Olay, dün öğle saatlerinde, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. Seyyar arabasında lahmacun satan A.D.'nin yanına bir kadın ve oğlu geldi. İddiaya göre; anne, oğlu için 2 lahmacun satın almak istedi. Ancak A.D., "5'ten az satmam" diyerek, satış yapmak istemedi. Tepki üzerine kadın 2 adet lahmacun satın alacağını söyledi. A.D. ise "Normalde 5'ten az satmam ama çocuk için vereyim, para verme, git" dedi. Bu sırada A.D., kadının verdiği parayı da alarak cebine koydu. Kadının poşet istemesi üzerine sinirlenen A.D., ambalaj masrafına da tepki göstererek, "Yahu 2 tane alıyorsun, poşete koy, kağıda sar diyorsun" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin sanal medyada yayılmasının ardından, Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, “Toplumsal vicdanı yaralayan her türlü davranışın karşısında olmaya, vatandaşlarımızın hak ve hukukunu kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. Konu tarafımızca yakından takip edilmektedir" paylaşımını yaptı.

TEZGAHI KALDIRILDI

Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri de A.D.'nin seyyar lahmacun tezgahını kaldırdı.

ÖZÜR DİLEDİ

A.D. de sosyal medyadan paylaşım yapıp özür diledi.



Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır