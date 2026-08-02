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Kontrolden çıkan araç araziye savruldu, sürücü yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan araç araziye savruldu, sürücü yaralandı

Kaza, Beyşehir Antalya kara yolunun Karadiken mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.P. (36) idaresindeki hafif ticari araç, seyir halindeyken kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak araziye savrulan aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü daha sonra durumunun ağır olması nedeniyle Konya’ya sevk edildi.
Kaza ile ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kontrolden çıkan araç araziye savruldu, sürücü yaralandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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kaza
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