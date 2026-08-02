HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa’da metal fabrikasında yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren metal işleri fabrikasında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Bursa’da metal fabrikasında yangın

Yangın, sabah saat 08.00 sıralarında İnegöl OSB’de faaliyet gösteren bir metal işleri fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına ekipler yoğun müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışması sonucu yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih’teki tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtıFatih’teki tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı
Kontrolden çıkan araç araziye savruldu, sürücü yaralandıKontrolden çıkan araç araziye savruldu, sürücü yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni gelişme

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni gelişme

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı

28.500 TL'lik taksi yolculuğu gündem olmuştu: Sebebi ortaya çıktı

28.500 TL'lik taksi yolculuğu gündem olmuştu: Sebebi ortaya çıktı

Vergide yeni uygulama devreye alınıyor: Düzeltme imkanı geliyor

Vergide yeni uygulama devreye alınıyor: Düzeltme imkanı geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.