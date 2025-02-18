Ramazan Fırsatları başladı! Gıda ürünlerindeki 750 TL'ye %20 indirimi kaçırmayın

Ramazan ayı yaklaşırken sevdiklerinizle bir araya geleceğiniz sofraların heyecanı şimdiden hissediliyor. İftar ve sahur sofralarınızı keyifle donatmak için ihtiyaçlarınızı şimdiden tamamlamaya ne dersiniz? 23 Şubat’a kadar 750 TL ve üzeri alışverişlerinizde sepette %20 indirim fırsatı sunan Amazon, Ramazan hazırlıklarınıza destek oluyor. Üstelik, seçili kredi kartlarıyla vade farksız taksit imkanı sayesinde bütçenizi zorlamadan alışveriş yapabilirsiniz. Prime üyeleri ise her zaman olduğu gibi minimum sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün veya randevulu teslimat seçenekleriyle alışverişlerini hızlıca tamamlayabiliyor. Ramazan sofralarınızı donatmak için bu avantajlı kampanyayı kaçırmayın! İşte detaylar...

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İftar sofralarının etrafında bir araya gelip günün yorgunluğunu tatlı bir sohbetle atmak, sahurda tok tutan besinlerle yeni güne hazırlıklı başlamak bu ayın en güzel ritüellerinden biri. İftarda hurma, zeytin ve peynirle orucunuzu açıp sıcacık çorbanızı yudumlamak, ardından nefis yemekler ve tatlılarla sofranızı tamamlamak... Gıda ihtiyaçlarınızı şimdiden tamamlayarak, hem sofralarınızı eksiksiz kurabilir hem de sevdiklerinizle bu özel anların tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Kampanya kapsamında sunulan indirimli gıda ürünlerini hemen keşfedin, Ramazan sofralarınızda eksiksiz bir hazırlıkla sevdiklerinize sadece anın tadını çıkarmak kalsın!

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