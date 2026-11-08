HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ardahan'da tipi: Bülbülan mevkisi trafiğe kapatıldı

Ardahan'da etkisini artıran yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanma nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi tüm araçların geçişine kapatılırken, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde de ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Ardahan'da tipi: Bülbülan mevkisi trafiğe kapatıldı

Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin azalması, yolda biriken kar ve buzlanma nedeniyle bazı güzergâhlarda trafik kısıtlamasına gidildi.

ARDAHAN-ARDANUÇ KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, ulaşım güvenliğinin tehlikeye girmesi üzerine Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi tüm araçların geçişine kapatıldı.

AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde de kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

YOL KENARINA UYARI LEVHASI YERLEŞTİRİLDİ

Ardahan-Şavşat kara yolunun Değirmenli köyü mevkisine, sürücüleri bilgilendirmek amacıyla "Kar ve tipi nedeniyle büyük araçlara yol kapalıdır" yazılı uyarı levhası yerleştirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gündem olan iddia: "ABD, Çin'den yardım istedi"Gündem olan iddia: "ABD, Çin'den yardım istedi"
İnşaat malzemelerine çarpan otomobil alev topuna döndüİnşaat malzemelerine çarpan otomobil alev topuna döndü

Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Ardahan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bankada skandal talimat: “İshal olmayın"

Bankada skandal talimat: “İshal olmayın"

Meteoroloji'den şiddetli yağış ve kar uyarısı! İstanbul donacak... 18 kent için sarı alarm

Meteoroloji'den şiddetli yağış ve kar uyarısı! İstanbul donacak... 18 kent için sarı alarm

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Çorum FK'ya 5 gol birden

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Çorum FK'ya 5 gol birden

Mina Demirtaş'ın yeni dizisi belli oldu! Partneri sosyal medyayı ikiye böldü

Mina Demirtaş'ın yeni dizisi belli oldu! Partneri sosyal medyayı ikiye böldü

Bakan Şimşek enerji krizi açıklaması!

Bakan Şimşek enerji krizi açıklaması!

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.