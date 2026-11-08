Ardahan'da tipi: Bülbülan mevkisi trafiğe kapatıldı

Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin azalması, yolda biriken kar ve buzlanma nedeniyle bazı güzergâhlarda trafik kısıtlamasına gidildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, ulaşım güvenliğinin tehlikeye girmesi üzerine Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi tüm araçların geçişine kapatıldı.
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde de kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Ardahan-Şavşat kara yolunun Değirmenli köyü mevkisine, sürücüleri bilgilendirmek amacıyla "Kar ve tipi nedeniyle büyük araçlara yol kapalıdır" yazılı uyarı levhası yerleştirildi.