HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'nin İran'la savaşı bitirmek için Çin'den yardım istediği iddia edildi

ABD yönetiminin, İran'la savaşı sona erdirmek amacıyla Çin'den Tahran üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istediği öne sürüldü.

ABD'nin İran'la savaşı bitirmek için Çin'den yardım istediği iddia edildi

Washington Post (WP) gazetesinin ABD'li ve Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'de savaşa yönelik kamuoyu tepkisinin artması nedeniyle İran konusunda diplomatik çözüm arayışının ABD Başkanı Donald Trump yönetimi için en acil ve zorlu mesele olduğu değerlendiriliyor.

İddiaya göre, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın desteğiyle Çin hükümetine başvurdu. Bessent, Pekin'den İran üzerindeki etkisini savaşı sona erdirmek için kullanmasını talep etti ve Çin de bu mesajı Tahran'a iletti.

18 KASIM'DA GÖRÜŞECEKLER

Bu arada, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 18 Kasım'da Çin'de yapacağı görüşmede İran konusunun gündeme gelmesinin beklendiği ileri sürüldü.

ABD nin İran la savaşı bitirmek için Çin den yardım istediği iddia edildi 1

Görüşmeye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı iddia edildi.

Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Büyükelçi Cay Cün'ün, savaşın sonlandırılmasına ilişkin diplomatik çabalar kapsamında bölge ülkeleri İran, Umman ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

ABD nin İran la savaşı bitirmek için Çin den yardım istediği iddia edildi 2
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnşaat malzemelerine çarpan otomobil alev topuna döndüİnşaat malzemelerine çarpan otomobil alev topuna döndü
Ayvalıklı çiftçiler traktör fabrikasını gezdiAyvalıklı çiftçiler traktör fabrikasını gezdi

Anahtar Kelimeler:
Çin Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bankada skandal talimat: “İshal olmayın"

Bankada skandal talimat: “İshal olmayın"

Meteoroloji'den şiddetli yağış ve kar uyarısı! İstanbul donacak... 18 kent için sarı alarm

Meteoroloji'den şiddetli yağış ve kar uyarısı! İstanbul donacak... 18 kent için sarı alarm

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Çorum FK'ya 5 gol birden

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Çorum FK'ya 5 gol birden

Mina Demirtaş'ın yeni dizisi belli oldu! Partneri sosyal medyayı ikiye böldü

Mina Demirtaş'ın yeni dizisi belli oldu! Partneri sosyal medyayı ikiye böldü

Bakan Şimşek enerji krizi açıklaması!

Bakan Şimşek enerji krizi açıklaması!

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.