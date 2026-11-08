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İnşaat malzemelerine çarpan otomobil alev topuna döndü

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki inşaat malzemelerine çarpan otomobil alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araçta kimsenin bulunmadığı belirlenirken, sürücünün kazanın ardından olay yerinden ayrıldığı tahmin ediliyor.

İnşaat malzemelerine çarpan otomobil alev topuna döndü

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkarak inşaat malzemelerine çarpan otomobil alev aldı. Yangında araç tamamen yanarken, otomobilin içerisinde kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

OTOMOBİL İNŞAAT MALZEMELERİNE ÇARPTI

Kaza, D-100 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkan otomobil, yol kenarında istiflenen inşaat malzemelerine çarptı. Çarpmanın ardından araçta yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alev topuna dönen otomobile ekipler tarafından müdahale edildi. Yangın nedeniyle araç tamamen yandı.

SÜRÜCÜNÜN ARACI TERK ETTİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Yanan otomobilin içerisinde kimsenin bulunmadığı belirlendi. Sürücünün kazanın hemen ardından araçtan çıkarak olay yerinden ayrıldığı tahmin ediliyor.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Sivas kaza
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