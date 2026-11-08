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Trump'tan İran savaşı açıklaması: "Son derece düşük bir ihtimal"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer program ve Hürmüz Boğazı’nın açılması konusundaki müzakerelerde ilerleme kaydedildiği sürece ABD’nin İran’a tekrar saldırmasının “son derece düşük bir ihtimal” olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise, savaşı sona erdirmeye yönelik diplomasi trafiğinin ABD'deki ara seçimler nedeniyle bugünlerde duraksadığını ifade etti.

Trump'tan İran savaşı açıklaması: "Son derece düşük bir ihtimal"

Trump, CNN’e telefon üzerinden verdiği mülakatta İran ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin İran’a tekrar saldırma ihtimali sorusu üzerine Trump, Tahran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda müzakerelerde ilerleme sağlandığı sürece bunun "son derece düşük bir ihtimal" olduğunu söyledi.

"GEREKİRSE YAPARDIM"

Trump, “İran başarısız bir ülke. Bu yıl yüzde 301 enflasyon var. (ABD saldırısının) Gerekli olma ihtimali son derece düşük. Gerekirse yapardım, ama onlara çok sert vurduk." değerlendirmesinde bulundu.

İran’ın mali olarak zayıf bir konumda olduğunu ileri süren Trump, ancak saldırı emri verirse ABD güçlerinin bölgede hazır olarak beklediğine işaret etti.
Trump tan İran savaşı açıklaması: "Son derece düşük bir ihtimal" 1

"VURURSAK HEPSİ YIKILACAK"

Trump, ABD’nin tekrar saldırması durumunda İran içindeki altyapı hedeflerinin belirlendiğini söyleyerek, “Listemizde, kelimenin tam anlamıyla bir saat içinde yıkabileceğimiz 38 köprü var. Vurursak hepsi yıkılacak.” dedi.

Ancak İran’ın altyapısını yok etmeyi tercih etmeyeceğini kaydeden Trump, “Bunu yapmak istemiyorum çünkü esasen yeniden inşa etmek 10 yıl sürer, köprüleri yıkmayı sevmiyorum, inşa edilmesi en zor şey bir köprüdür.” şeklinde devam etti.

Trump tan İran savaşı açıklaması: "Son derece düşük bir ihtimal" 2

Trump, ABD saldırılarına karşı İran’ın savunma kabiliyetinin olmadığını da öne sürerek, bu ülkenin hava savunmasının yok edildiğini iddia etti.

İran’ın füze kapasitesinin sadece yüzde 10'unu ve insansız hava aracı kapasitesinin yüzde 15'ini koruduğunu aktaran Trump, ancak yeni bir askeri saldırıya "büyük olasılıkla gerek kalmayacağını" tekrarladı ve İran’ın "anlaşma yapmayı çok istediğini" savundu.
Trump tan İran savaşı açıklaması: "Son derece düşük bir ihtimal" 3

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, savaşı sona erdirmeye yönelik diplomasi trafiğinin ABD'deki ara seçimler nedeniyle bugünlerde duraksadığını ifade etti.

İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Amerikalıların ara seçim sonuçlarını hazmetmelerini bekleyeceklerini dile getiren Erakçi, Tahran'ın buna göre mevcut süreci nasıl sürdüreceğine karar vereceğini belirtti.

ABD ile İran arasında arabulucuların diplomatik ziyaretlerine ilişkin soruya Erakçi, "Birkaç gündür arabulucularda geliş gidiş olmadı. Bunun sebebi, ABD'deki seçim sonuçlarının herkesi şok etmesiydi. Bu biraz geçmeli. Atmosfer uygun olmalı. Biraz beklemeliyiz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran ABD Amerika Birleşik Devletleri
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