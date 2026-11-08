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AVM'de kadınlar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki kafeteryada iki grup kadın arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bacağından bıçaklanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AVM'de kadınlar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay, Mimarsinan Mahallesi Bağışlı Sokak'ta bulunan Tuna Life AVM'deki bir kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda E.K., bacağından bıçaklanarak yaralandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaralı E.K.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

E.K., ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri kavga
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