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TEMU'dan alternatiflerinden çok daha ucuza getirebileceğiniz araç aksesuarları
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TEMU'dan alternatiflerinden çok daha ucuza getirebileceğiniz araç aksesuarları

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
14.02.2025 15:03
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Gün içinde defalarca kullandığınız aracınız, yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda konfor alanınız. Dağınıklık, içeceklerin dökülmesi, sıkışık alanlar ve yer kaplayan gereksiz eşyalar sürüş keyfinizi gölgeleyebilir. Neyse ki, TEMU’da bütçe dostu fiyatlarla bulabileceğiniz pratik aksesuarlar, bu sorunlara çözüm sunarak hem konforunuzu hem de sürüş deneyiminizi iyileştiriyor. Aracınızı daha düzenli ve işlevsel hale getirecek bu ürünleri keşfetmeye hazır mısınız? İşte detaylar...

Her gün direksiyon başına geçtiğinizde konforunuzu ve güvenliğinizi artıracak küçük ama etkili çözümler olduğunu biliyor muydunuz? Günlük yolculuklarda düzeni sağlamak, sürüş güvenliğini artırmak ve aracınızı temiz tutmak için ihtiyacınız olan pratik ürünleri TEMU'dan uygun fiyatlarla alabilirsiniz. İçeceklerinizi dökülmeden sabitleyen bardak tutuculardan, cam temizliğini zahmetsiz hale getiren silikon sileceklere kadar her detay düşünülmüş! Üstelik pahalı ekipmanlara gerek kalmadan aracınızı düzenli ve konforlu hale getirebilirsiniz. İşte TEMU'da uygun fiyatlarla bulabileceğiniz en kullanışlı araç aksesuarları!

Temu'ya göz atmak için ve bütçe dostu alışveriş yapmak için buraya tıklayın.

1. Çocuklu ailelerin bir numarası olacak: Otomobil Koltuk Arkası Çok Fonksiyonlu Depolama Pedi

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Araç içinde sürekli dağınıklıkla mücadele eden ebeveynler için hayat kurtarıcı bir çözüm var! Çocuklarla seyahat etmek, her an ihtiyaç duyulabilecek eşyaların yanınızda olmasını getiriyor, ancak bu eşyaların araç içinde dağınıklık yaratması kaçınılmaz. Tam da bu noktada, arka koltuk düzenleyici devreye giriyor! Oyuncaklar, kitaplar, içecekler, ıslak mendiller… Hepsi tek bir yerde, düzenli ve erişilebilir! Çocuklarınız yolculuk boyunca her şeye kolayca ulaşırken siz de sürüşünüze odaklanabilir, daha konforlu ve güvenli bir deneyim yaşayabilirsiniz.

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2. Güvenliğinizi artıracak: Araba Arka Görüş Aynası Yüksek Çözünürlüklü Yuvarlak Ayna 360 Derece

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Trafikte güvenlik her sürücü için en önemli önceliklerden biri. Araç içinde geniş bir görüş açısına sahip olmak, hem sürüş konforunu artırır hem de olası kazaların önüne geçmeye yardımcı olur. Özellikle park ederken, şerit değiştirirken veya geri manevra yaparken aracın arkasında olup biteni tam olarak görebilmek kritik bir avantaj sağlar. Yüksek çözünürlüklü görüntü sunan ve 360 derece geniş görüş açısı sağlayan ayna, sürücülere daha net ve güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Daha kontrollü ve konforlu bir sürüş için bu pratik aksesuarı mutlaka değerlendirin!

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3. Arabanızı rahatça yıkayın: Araç Yıkama Mopu

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Araç temizliği, hem aracınızın estetiğini korumak hem de uzun ömürlü kullanım sağlamak için önemli bir adım. Ancak ulaşılması zor bölgeleri temizlemek ve yüzeyleri çizmeden kirden arındırmak her zaman kolay olmayabilir. İşte tam da bu noktada, uzun saplı ve mikrofiber özellikli araba yıkama fırçası devreye giriyor. Ayarlanabilir teleskopik sapı sayesinde hem tavan gibi yüksek alanlara ulaşabilir hem de hassas yüzeyleri çizmeden temizleyebilirsiniz. Üstelik ürünü çıkarılabilir eldiveni sayesinde hem geniş alanlar hem de detaylı temizlik gerektiren bölgeler için de kullanabilirsiniz.

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4. Aracınızın güvenliğinden emin olun: Araç GPS Takip Cihazı

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Düşünsenize, aracınızı nereye park ettiğinizi unuttuğunuzda ya da sevdiklerinizin güvenliğini merak ettiğinizde tek bir dokunuşla aracınızın yerini anında öğrenebiliyorsunuz. Mini Manyetik Araba GPS Takip Cihazı, tam da bu gibi anlarda devreye girerek gerçek zamanlı takip, ses kaydı ve elektronik çit gibi gelişmiş güvenlik özellikleriyle, aracınızı koruma altına alırken içinizi de rahatlatıyor. Eğer siz de aracınızı her zaman kontrol altında tutmak, sevdiklerinizin güvenliğinden emin olmak istiyorsanız, bu yenilikçi GPS takip cihazıyla tanışma vakti geldi!

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5. Araçta müzik dinlemenin keyfini çıkarın: Araç Stereo Radyo MP5 Oynatıcı

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Uzun yolculuklarda sıkıcı radyo frekanslarıyla uğraşmaktan, sevdiğiniz müzikleri kesintisiz dinleyememekten ya da telefonunuzu her aradığınızda dikkatinizin dağılmasından yoruldunuz mu?Araç Stereo Radyo MP5 Oynatıcı, sürüş deneyiminizi konforlu ve eğlenceli hale getirmek için tasarlandı! Dokunmatik ekranı, tüm kontrolleri parmaklarınızın ucuna getirirken, Bluetooth bağlantısı ile kablosuz müzik dinleme ve aramalar artık çok daha pratik. Ayna bağlantısı desteği sayesinde telefonunuzu ekrana yansıtarak navigasyonu kolayca kullanabilir, sevdiğiniz içeriklere anında erişebilirsiniz.

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6. Aracında telefonunda rahat kullanmak isteyenler için: Araç İçi Telefonu Tutucu

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Aracınızda telefonunuzu nereye koyacağınızı bilemiyor, anlık bildirimlere bakarken dikkatinizin dağılmasından endişe mi ediyorsunuz? Bu Araç İçi Telefon Tutucu, tam da ihtiyacınız olan konforu ve güvenliği sunuyor! Eagle beak kilitleme mekanizması sayesinde havalandırma ızgarasına sıkı sıkıya tutunur ve aracınız ne kadar sarsılsa da yerinde kalıyor. Yerçekimi prensibiyle çalışan tasarımı, tek elle kolayca kullanım imkanı sunarak sürüş sırasında dikkatinizi yoldan ayırmadan telefonunuzu güvenle yerleştirmenizi sağlıyor. Minimalist ve kompakt yapısıyla görüş açınızı engellemeden kullanım rahatlığı sunan bu akıllı telefon tutucu ile her yolculuğunuzu daha güvenli ve keyifli hale getirin!

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7. Aracınızın camları pırıl pırıl olacak: Silikon Cam Silme Bezi

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Sabah aceleyle yola çıkarken aracınızın camında kuruyan su lekeleriyle uğraşmak ya da banyoda buhar kaplı aynaları temizlemeye çalışmak size de tanıdık geliyor mu? İşte tam da bu anlarda yumuşak silikon cam sileceği hayatınızı kolaylaştıracak bir çözüm sunuyor! Esnek ve çiziksiz yapısı, suyu tek hamlede temizleyerek yüzeylerde iz bırakmadan mükemmel bir parlaklık sağlıyor. Üstelik ergonomik tutuşu sayesinde elinizden kaymadan rahatça kullanabilirsiniz. Aracınızda, evinizde, banyoda veya cam yüzeylerde ihtiyacınız olan pürüzsüz temizliği zahmetsizce elde etmek için bu ürünü değerlendirin!

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8. Yumuşacık dokusu ile: Peluş Araba Koltuk Kılıfı

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Soğuk kış sabahlarında aracınıza bindiğinizde o buz gibi koltuğa oturmanın ne kadar rahatsız edici olduğunu biliyoruz. Peluş Araba Koltuk Kılıfı, konforlu ve sıcak bir sürüş deneyimi sunarak size rahat bir yolculuk vadediyor. Peluş dokusu, vücut ısınızı koruyarak kış aylarında ekstra sıcaklık sağlarken, nefes alabilir ve kaymaz yapısı ile uzun süreli kullanımda bile konforu elden bırakmıyor. Ayrıca koltuklarınızı aşınmalara ve lekelenmelere karşı koruyarak aracınızın iç mekanını yenilemenize yardımcı oluyor.

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9. Aracınızda içeceklerinizi rahatça tüketin: Araç İçi Bardak Tutucu

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Aracınızda içeceğinizi koyacak güvenli bir yer bulamamak can sıkıcı olabilir, özellikle de uzun yolculuklarda ya da yoğun trafikte. araç içi bardak tutucu ürün ise içeceklerinizi elinizin altında tutmanızı sağlıyor. Pratik ve taşınabilir yapısı, ekstra bir montaja gerek kalmadan kapı kancalarına takılarak anında kullanıma hazır hale geliyor. ABS reçine malzemeden üretilmiş dayanıklı tasarımı, sallantılı yollarda bile içeceklerinizin güvenli bir şekilde durmasını sağlıyor.

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Aracınız tertemiz olacak: Süper Emici Mikrofiber Araba Yıkama ve Kurutma Havlusu

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Aracınızı temizlemek zahmetli bir iş gibi görünse de, doğru ekipmanla bu süreci hızlandırmak ve daha keyifli hale getirmek mümkün! Süper Emici Mikrofiber Araba Yıkama ve Kurutma Havlusu, devasa boyutu sayesinde geniş yüzeyleri hızla kuruturken yüksek su emme kapasitesiyle su lekelerinin oluşmasını engelliyor. Yumuşak ve çiziksiz dokusu, aracınızın boyasına zarar vermeden güvenli bir temizlik sunuyor. Uzun ömürlü yapısı sayesinde defalarca yıkandıktan sonra bile performansını kaybetmiyor ve her seferinde ilk günkü gibi etkili bir sonuç almanızı sağlıyor.

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Araç temizlik
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