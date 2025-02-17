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Gün boyu hareket, maksimum konfor! Columbia Vertisol Trail Ayakkabı indirimde
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Gün boyu hareket, maksimum konfor! Columbia Vertisol Trail Ayakkabı indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
17.02.2025 09:28
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Yoğun bir günün temposuna ayak uydururken rahatlıktan ödün vermek zorunda değilsiniz. Sabah evden çıkarken giydiğiniz ayakkabının gün boyu konfor sunması, her adımda destek sağlaması gerekmez mi? Columbia Vertisol Trail, hafif ve dayanıklı yapısıyla uzun saatler boyunca ayaklarınıza nefes aldırırken, şehir hayatının her anına uyum sağlıyor. Üstelik şu an 2 bin 735 TL indirimde! Yani bu konforu avantajlı fiyatla yakalamanın tam zamanı! İşte detaylar...

Gün boyu hareket halindeyken ayaklarınıza gerçekten güvenebileceğiniz bir rahatlık sunan bir ayakkabıya sahip olmak büyük bir konfor. Sabah evden çıktığınız anda başlayan yoğun tempo, işe yetişme telaşı, gün içindeki hızlı adımlar ve akşam planları derken ayaklarınıza yük binmeden rahat hissetmek her şeyden önemli. Columbia Vertisol Trail, tam da bu özelliklere sahip bir model. Hem şık hem de fonksiyonel tasarımıyla her ortamda rahatça kullanabileceğiniz spor ayakkabı, cazip fiyatıyla satışta!

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Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Columbia indirimleri burada!

Columbia Vertisol Trail Spor Ayakkabı

Columbia Vertisol Trail spor ayakkabı

Gün boyu koşuştururken ayaklarınızın hep rahat olmasını istemez misiniz? Her adımda konfor sunan Columbia Vertisol Trail, Techlite™ orta tabanı, ayaklarınızı yormadan hafif ve destekleyici bir his sağlarken, nefes alabilen yapısı uzun saatler boyunca ferah kalmanıza yardımcı oluyor. Omni-Max™ tabanı ise metro merdivenlerinden kaygan kaldırımlara kadar her zeminde yere sağlam basmanızı sağlıyor.

Kullananlar ne diyor?

  • "Columbia ayakkabılarını çok seviyorum yine şaşırtmadı gayet güzel."

  • "Çok rahat ve hafif. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz."

  • "Ayağınızda yokmuş gibi ve çok ortopedik, sağlığınız için mutlaka alın."
Ürünü İncele

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Bu içerik 17 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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