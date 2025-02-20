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  4. Polis bir hafta boyunca onu bekledi! 'Bukalemun'a suçüstü yapıldı...

Polis bir hafta boyunca onu bekledi! 'Bukalemun'a suçüstü yapıldı...

20.02.2025 09:41
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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi’nin misafirhanesinden 3 cep telefonu çalındı. Polis yaptığı incelemelerde hırsızın 'Bukalemun' lakaplı S.Ç. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine polisler kadın misafirhanesinde bir hafta boyunca adeta kamp kurdu ve S.Ç.'nin gelmesini bekledi. Şahıs tekrar buraya gelince suçüstü yapıldı. İfadesinde her şeyi itiraf eden ve yöntemini anlatan 'Bukalemun' lakaplı S.Ç. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Polis bir hafta boyunca onu bekledi! 'Bukalemun'a suçüstü yapıldı...

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Dicle Üniversitesi Hastanesi’nin misafirhanesinden 3 cep telefonunu çalındığı ihbarını aldı.

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'BUKALEMUN' OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Misafirhanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis, görüntülerde olayı kadın kıyafetleri giyerek gerçekleştiren kişinin 'Bukalemun' lakaplı S.Ç. olduğunu tespit etti.

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POLİS 1 HAFTA 'BUKALEMUN'U BEKLEDİ

Polis, kadın misafirhanesinde bir hafta boyunca S.Ç.'nin gelmesini bekledi. Tekrar misafirhaneye gelen şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı.

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EŞARP TAKIP ETEK GİYDİ

Gözaltına alınan S.Ç. ifadesinde kadın kıyafetlerini mescitten aldığını, kadınlar tuvaletinde üstünü değiştirdiğini ve önce erkek yatakhanesine girerek 1 telefon çaldığını, daha sonra eşarp takıp, etek giyerek kadınlar misafirhanesinden de 2 telefon çaldığını itiraf etti. S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Diyarbakır
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