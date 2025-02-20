Saniyeler içerisinde gerçekleşti! “Bu arabayla gidemeyeceğim yer yok” dedi ama...

Dün İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. AKOM ve Meteoroloji'den yapılan uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar kış lastiği olmadan trafiğe çıktı. Bu da beraberinde birçok kaza hadisesi meydana getirdi. Fakat bunların içinde bir tanesi var ki izleyenler gülmekten kendini alamıyor.

"GİDEMEYECEĞİM YER YOK" DEDİ AMA...

O anları kayda alan sürücü yoğun kar yağışının olduğu bir yolda ilerlerken “Bu arabayla artık benim gidemeyeceğim bir yer yoktur” dedi.

Fakat maalesef sürücü bu sözünden saniyeler sonra kayarak neredeyse bariyere giriyordu.

Yaşanan anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.